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رياضة

عضو اتحاد الكرة يتوقع نتيجة مباراة الزمالك أمام الترجي

الخميس 05/مارس/2020 - 07:12 م
مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي
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يسرى غازى
كشف الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة عن حظوظ النادى الزمالك فى التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الترجي فى مباراة الغد.

ويلتقى الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره فريق الترجي مساء غد الجمعة على ملعب استاد رادس فى لقاء الإياب فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

قال الدكتور أحمد عبدالله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الزمالك والترجي سوف ينتهى بنتيجة التعادل أو فوز الأبيض بأى نتيجة تؤكد جدارة القلعة البيضاء إلى التأهل وخطف بطاقة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

يذكر أن لجنة انضباط الكاف قررت الإيقاف أربع مباريات لمدرب الترجي معين شعباني وغرامة قدرها 20.000 دولار أمريكي بسبب سلوكه العدواني واستخدام الكلمات المهينة لمسؤولي المباراة.

كما قررت الإيقاف أربع مباريات لمساعد مدرب الترجي مجدي تراوي وغرامة قدرها 50.000 دولار أمريكي بسبب سلوكه العدواني تجاه مسؤولي المباراة ، باستخدام اللغة والتهديدات الهجومية.

وعاقبت بالإيقاف ست مباريات على قائد الترجي خليل شمام وغرامة قدرها 40،000 دولار أمريكي لاستخدام الكلمات المسيئة والبصق على مسؤولي المباراة وإيقاف أربع مباريات مفروضة على اللاعب عبد الرؤوف بنغيت وغرامة قدرها 20.000 دولار أمريكي لاستخدام اللغة الهجومية ضد مسؤولي المباراة.

وأصدرت لجنة انضباط الكاف عقوبة بحق نادى الترجي التونسي بتغريمه ماليا قدرها 10000 دولار لاستخدام الألعاب النارية من مشجعي الفريق التونسي فى مدرجات ملعب استاد القاهرة.
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