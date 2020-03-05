استشاري نفسي: الطلاق المفاجئ يؤثر بالسلب على نفسية المرأة.. فيديو

قالت الدكتورة صفاء العراقي استشاري الطب النفسي، إن الطلاق المفاجئ «الغيابي» يؤثر بالسلب على نفسية المرأة.





وأضافت صفاء العراقي خلال لقائها في برنامج «كل يوم اسم» المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الطلاق بشكل عام شيء مؤلم بالنسبة للمرأة ولكن الطلاق الغيابي له آثار سيئة كثيرة.





وأوضحت استشاري الطب النفسي، أن المرأة التي تفاجأ بالطلاق الغيابي تدخل في فترة عدم التصديق في البداية لأن العقل لم يصدق ما حدث، وتمر بحالة نفسية، خاصة أنها دخلت في مرحلة فقدان شخص كان في حياتها.





وأشارت إلى أن المرأة المطلقة تدخل في مرحلة اكتئاب بعد صدامها بالواقع، وأن فترة الاستمرار والتعافي تختلف من امرأة لأخرى، وبعض الحالات تحتاج إلى مساعدة من طبيب متخصص.