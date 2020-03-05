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تعليم

وزير التعليم يكشف سبب إصدار قرار تدريس لغة الإشارة في المدارس

الخميس 05/مارس/2020 - 07:14 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الهدف من إصدار القرار الخاص بتدريس لغة الإشارة لطلاب المدارس في نظام التعليم الجديد.

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس آب إن هذا القرار يهدف إلى تدريب الطلاب الأصحاء على كيفية التواصل مع زملائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من باب دعم ثقافة التواصل مع الآخر واحترامه وتقبل الاختلاف.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذا الإجراء يعد خطوة من الخطوات التي يتم إنجازها في المشروعات التي نقوم بها لأبنائنا من ذوي الهمم.

وكانت قد احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع شركائها، من بينهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبدعم من السفارة البريطانية في القاهرة، اليوم الخميس، بالانتهاء من عمل ثلاثة مراجع استراتيجية رئيسية في مجال التعليم الدامج هي: "أطر برامج ومناهج ذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي، ودليل موجهات إعداد المواد التعليمية (الورقية والرقمية) للطلاب ذوي الإعاقات الحسية، ودليل معلم الدمج للصفوف الثلاثة الأولي من المرحلة الابتدائية" والتي تم وضعها في ضوء نظام التعليم الجديد "التعليم 2.0".


جاء ذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسير جيفري آدمز، السفير البريطاني في مصر، والسيد برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة يونيسيف، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والمجتمع المدني.


وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم صباح اليوم، عن تدريس لغة الإشارة في المدارس لجميع الطلاب ضمن مناهج 2.0 لتقريب المسافات بين طلاب الدمج وزملائهم الأصحاء. 
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