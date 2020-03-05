وزير التعليم يكشف سبب إصدار قرار تدريس لغة الإشارة في المدارس





حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس آب إن هذا القرار يهدف إلى تدريب الطلاب الأصحاء على كيفية التواصل مع زملائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من باب دعم ثقافة التواصل مع الآخر واحترامه وتقبل الاختلاف.





وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذا الإجراء يعد خطوة من الخطوات التي يتم إنجازها في المشروعات التي نقوم بها لأبنائنا من ذوي الهمم.





وكانت قد احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع شركائها، من بينهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبدعم من السفارة البريطانية في القاهرة، اليوم الخميس، بالانتهاء من عمل ثلاثة مراجع استراتيجية رئيسية في مجال التعليم الدامج هي: "أطر برامج ومناهج ذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي، ودليل موجهات إعداد المواد التعليمية (الورقية والرقمية) للطلاب ذوي الإعاقات الحسية، ودليل معلم الدمج للصفوف الثلاثة الأولي من المرحلة الابتدائية" والتي تم وضعها في ضوء نظام التعليم الجديد "التعليم 2.0".

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الهدف من إصدار القرار الخاص بتدريس لغة الإشارة لطلاب المدارس في نظام التعليم الجديد.





جاء ذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسير جيفري آدمز، السفير البريطاني في مصر، والسيد برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة يونيسيف، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والمجتمع المدني.



