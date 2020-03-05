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برلمان

رئيس "صحة الوفد": الشعب يصاب بهلع زائد من الحديث عن كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 07:28 م
الدكتور محمد نصر،رئيس
الدكتور محمد نصر،رئيس اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد
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معتز الخصوصى
قال الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، ورئيس اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد، إن فيروس كورونا من الموضوعات التي تصيب الشعب بهلع زائد، ولكن لا بد من الاهتمام بالوقاية منه لإنقاذ مصر من هذا الوباء.

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، حول فيروس كورونا “كوفيد-19” وطرق الوقاية منه، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وقيادات الحزب.

وشدد نصر على أنه في الأزمات القومية ليس هناك معارضة وإنما يجب أن نكون جميعًا يدا واحدة، ونتحد جميعًا من أجل المصلحة العامة.

وأوضح نصر أن الفيروس هو نقطة الانتقال من الجماد للحياة، مشيرا إلى أن كل خلية بها حامضان نوويان لذلك يمكنها تصنيع البروتين، ولكن الفيروس به حامض نووي واحد لذلك فهو يدمر الخلية لتصنع له البروتين.

وأضاف نصر أن فيروس كورونا حور نفسه بنسبة بسيطة لذلك يحتاج مصلا جديدا، موضحًا أن الطب دائما يتعامل مع الإحصائيات وفيروس كورونا قتل ثلاثة آلاف صيني من مليار و٦٠٠ مليون مواطن وهي نسبة ضئيلة جدا.
رئيس "صحة الوفد": الشعب يصاب بهلع زائد من الحديث عن كورونا
رئيس "صحة الوفد": الشعب يصاب بهلع زائد من الحديث عن كورونا
رئيس "صحة الوفد": الشعب يصاب بهلع زائد من الحديث عن كورونا
رئيس "صحة الوفد": الشعب يصاب بهلع زائد من الحديث عن كورونا
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