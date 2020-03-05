AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسئول جزائري: لا إصابات جديدة بـ كورونا.. وهناك 49 حالة مشتبه بها

الخميس 05/مارس/2020 - 08:47 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قال المدير العام للوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزئرية الدكتور جمال فورار، اليوم الخميس، إنه لم يتم تسجيل أي "حالة جديدة" مؤكدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) في الجزائر، موضحًا أن نتائج التحاليل المتعلقة بـ49 حالة مشتبه فيها سيتم التعرف عليها في وقت لاحق مساء اليوم.

وأضاف فورار - في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة اليوم حول تطور هذا الوباء في الجزائر - "لم نسجل أي حالة جديدة من فيروس كورونا، ونحن في انتظار نتائج التحاليل التي قام بها معهد باستور حول الحالات المشتبه بها، والتي سيتم التعرف عليها مساء اليوم، من اجل إبلاغ جميع وسائل الإعلام".

وتابع أن الحصيلة الحالية للمصابين بكورونا تبلغ 17 حالة بينها حالة واحدة لمواطن إيطالي وهي الحالة الاولى المؤكدة في 25 فبراير الماضي.

وشدد على ضرورة اتباع إجراءات النظافة، مذكرًا بالمتابعة المنتظمة للمسافرين القادمين من الخارج بكافة المراكز الحدودية سواء كانت البرية أو الجوية أو البحرية.

Advertisements

ترشيحاتنا

لقطة مؤثرة لطفل في جنازة والدته بعد وفاتها بسبب فيروس كورونا.. شاهد

دهس مواطنا بـ BMW.. الاهلي: لسنا طرفا في أزمة صالح جمعة

قرارات جديدة في الكويت لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

صالح جمعة كان راجع من سهرة.. التفاصيل الكاملة لحادث 6 الصبح فى الجيزة والـ BMW كلمة السر

قرار عاجل من وزارة الصحة التونسية بشأن مواجهة الترجي والزمالك

بـ5 جنيهات فقط .. أسرع حيلة تقضي على الكوليسترول دون أدوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صديقتي المقربة .. كنزي ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال .. صور

مكشوفة الأكتاف..إطلالة صيفية لشيري عادل في آخر ظهور لها

داليا مصطفي بالبنطلون الجلد في إطلالة جديدة لها عبر انستجرام