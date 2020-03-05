مسئول جزائري: لا إصابات جديدة بـ كورونا.. وهناك 49 حالة مشتبه بها

قال المدير العام للوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزئرية الدكتور جمال فورار، اليوم الخميس، إنه لم يتم تسجيل أي "حالة جديدة" مؤكدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) في الجزائر، موضحًا أن نتائج التحاليل المتعلقة بـ49 حالة مشتبه فيها سيتم التعرف عليها في وقت لاحق مساء اليوم.





وأضاف فورار - في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة اليوم حول تطور هذا الوباء في الجزائر - "لم نسجل أي حالة جديدة من فيروس كورونا، ونحن في انتظار نتائج التحاليل التي قام بها معهد باستور حول الحالات المشتبه بها، والتي سيتم التعرف عليها مساء اليوم، من اجل إبلاغ جميع وسائل الإعلام".





وتابع أن الحصيلة الحالية للمصابين بكورونا تبلغ 17 حالة بينها حالة واحدة لمواطن إيطالي وهي الحالة الاولى المؤكدة في 25 فبراير الماضي.





وشدد على ضرورة اتباع إجراءات النظافة، مذكرًا بالمتابعة المنتظمة للمسافرين القادمين من الخارج بكافة المراكز الحدودية سواء كانت البرية أو الجوية أو البحرية.



