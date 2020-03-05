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محافظات

أهالى كفر الأربعين ببنها يشكون من ظلام الشوارع.. ونائب مستقبل وطن: تم حل المشكلة

الخميس 05/مارس/2020 - 08:05 م
كفر الاربعين
كفر الاربعين
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إبراهيم الهوارى

اشتكى عدد من أهالى قرية كفر الأربعين التابعة لمركز ومدينة بنها من انهيار شبكات الكهرباء وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين أن الشوارع دائما تكون مظلمة مما يؤدى إلى وقوع الكثير من الحوادث على الطرق فى الليل بسبب عدم الإنارة.


قال أهالى القرية إن سوء الأحوال الجوية تتسبب فى انقطاع الكهرباء، لأكثر من 10 ساعات متواصلة بسبب سوء حالة الأسلاك وضعفها.


وطالب الأهالي بتدخل عاجل من المسئولين لحل أزمة انقطاع الكهرباء وتغيير الكشافات والتوصيلات الكهربائية حفاظا على حياة المواطنين.


من جانبه قال النائب جمال كوش نائب مستقبل وطن عن دائرة مركز بنها إنه تم مخاطبة مسئولى الكهرباء فى القليوبية لسرعة حل المشكلة، مشيرا إلى أن الكهرباء شكلت لجنة وتم على الفور الاستجابة للأهالى في حل المشاكل وإنارة جميع شوارع القرية.


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