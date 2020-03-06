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محافظات

من الجمعة لعبود .. تفاصيل تطوير الأسواق العشوائية بالقاهرة.. صور

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:00 ص
تطوير الأسواق العشوائية
تطوير الأسواق العشوائية بالقاهرة
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عبد العزيز جمال
تعمل محافظة القاهرة على خطتها لتطوير الأسواق العشوائية خاصة المتواجدة بمحيط المواقف لإنهاء التكدسات المرورية.

وفي هذا السياق تعمل المحافظة على سوق عبود والتي تنضم للمشروع القومي للعاصمة لإقامة اسواق حضارية والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.

يتم تطوير سوق عبود من خلال منحة الاتحاد الأوروبي الموكلة للوكالة الفرنسية و تتكون السوق من 146 باكية.


ويشمل المخطط  تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالسوق من رصف وانارة وتشجير.


كما تجرى الأعمال التي تشرف عليها محافظة القاهرة في سوق التونسي الجديد بالبساتين و الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ليكون بديلًا للأسواق العشوائية الخمسة الموجودة شمال المجزر الآلي بالبساتين في المنطقة بين مقابر التونسي ومقابر الإمام الشافعي والتي يطلق عليها سوق الجمعة والتي يمثل وجودها خطر كبير نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان.

وطالب المحافظ خلال الجولة القائمين على إنشاء السوق بسرعة الانتهاء من المشروع لسرعة نقل قاطني السوق القديم والقضاء نهائيًا على العشوائية الموجودة به .

السوق الجديدة جار إنشاؤها بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية و تتكلف 205 ملايين جنيه تقريبا بالمنطقة على مساحة أكثر من 50 ألف م2 بالمنطقة الصناعية بحي البساتين.

لا تبعد إلا حوالي 1 كم عن الموقع القديم و تتصل بطريق الاوتوستراد مما يوفر سهولة اتصال السوق الجديد بكافة مناطق القاهرة كما سيخصص الموقع لنقل 4 أسواق منها الاثاث المستعمل والموبيليا.

إقامة 5 مباني كمرحلة أولى يتم  أما المرحلة الثانية تقام على كامل مساحة محطة المناولة المجاورة للسوق الجديد و يضم سوق للخردة ومواقف سيارات .

ويتم تزويد السوق الجديد بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه ، كما سيتم إقامة نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة و نقطة إطفاء وإدارة للتشغيل والصيانة ونشر كاميرات مراقبة.


ما عن سوق الزاوية الحمراء الجديد فتتكون من دورين ويضم على عدد ٢٠٩ باكية.


يضم الطابق الأرضي  ٩٩ باكية سيكون النشاط خضروات وفاكهة وأسماك وطيور ، أما الطابق الاول بعد الارضي يشمل ١١٠ باكية تعمل في البقالة الجافة والعلافة.


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من الجمعة لعبود .. تفاصيل تطوير الأسواق العشوائية بالقاهرة.. صور
من الجمعة لعبود .. تفاصيل تطوير الأسواق العشوائية بالقاهرة.. صور
من الجمعة لعبود .. تفاصيل تطوير الأسواق العشوائية بالقاهرة.. صور
من الجمعة لعبود .. تفاصيل تطوير الأسواق العشوائية بالقاهرة.. صور
من الجمعة لعبود .. تفاصيل تطوير الأسواق العشوائية بالقاهرة.. صور
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