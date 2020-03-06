من الجمعة لعبود .. تفاصيل تطوير الأسواق العشوائية بالقاهرة.. صور

تعمل محافظة القاهرة على خطتها لتطوير الأسواق العشوائية خاصة المتواجدة بمحيط المواقف لإنهاء التكدسات المرورية.
وفي هذا السياق تعمل المحافظة على سوق عبود والتي تنضم للمشروع القومي للعاصمة لإقامة اسواق حضارية والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.
يتم تطوير سوق عبود من خلال منحة الاتحاد الأوروبي الموكلة للوكالة الفرنسية و تتكون السوق من 146 باكية.
ويشمل المخطط تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالسوق من رصف وانارة وتشجير.
كما تجرى الأعمال التي تشرف عليها محافظة القاهرة في سوق التونسي الجديد بالبساتين و الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ليكون بديلًا للأسواق العشوائية الخمسة الموجودة شمال المجزر الآلي بالبساتين في المنطقة بين مقابر التونسي ومقابر الإمام الشافعي والتي يطلق عليها سوق الجمعة والتي يمثل وجودها خطر كبير نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان.
وطالب المحافظ خلال الجولة القائمين على إنشاء السوق بسرعة الانتهاء من المشروع لسرعة نقل قاطني السوق القديم والقضاء نهائيًا على العشوائية الموجودة به .
ما عن سوق الزاوية الحمراء الجديد فتتكون من دورين ويضم على عدد ٢٠٩ باكية.
يضم الطابق الأرضي ٩٩ باكية سيكون النشاط خضروات وفاكهة وأسماك وطيور ، أما الطابق الاول بعد الارضي يشمل ١١٠ باكية تعمل في البقالة الجافة والعلافة.
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