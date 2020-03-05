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برلمان

"تشريعية البرلمان" تناقش مشروع قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين

الخميس 05/مارس/2020 - 08:04 م
اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بالبرلمان
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ماجدة بدوى
تناقش لجنة الشئون التشريعة والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة  فى اجتماعها الأحد القادم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي 15/2019 الصادر بتاريخ 16/9/2019 بشأن تخصيص أسهم في رأسمال بنك التنمية الأفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 30/4/2019 وأداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأسمال البنك (بشأن طريقة إقراره).

كما تناقش اللجنة أيضا فى مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).

وتناقش أيضا اقتراحا بقانون مقدما من النائب عبدالمنعم العليمي في ذات الموضع، والمحال إلى لجنة مشتركة من اللجنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
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