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الحجر الصحي: الأطفال لا يصابون بـ فيروس كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة شيم حمزة، نائبة رئيس الحجر الصحي، إن فيروس "كورونا" من ضمن عائلة الفيروسات التي انطلقت في عام 2003، والتي كانت بدايتها فيروس "سارس"، الذي أصاب 8000 شخص توفي منهم 800، بنسبة 10%.

وأضافت شيم حمزة، خلال لقائها ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المُذاع على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، أن العالم استطاع التغلب على "سارس"، لكن عدد المصابين جراء فيروس كورونا وصل حتى الآن إلى 93 ألف شخص، منهم 80 ألف داخل الصين، و13 ألفا في مختلف دول العالم، بينما الوفيات لا تتعدى 3200 شخص بنسبة 2.5%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بوفيات الأمراض الأخرى.

وأشارت إلى أن عدد وفيات كورونا أقل من السارس والأيبولا الذي تفشى في دولة الكونغو نتج عنه وفيات بنسبة 60%، موضحة أن الأطفال لا يصابون بكورونا، و82% من حالات الإصابة بكورونا لا يظهر عليها الأعراض، أو يظهر عليها أعراض طفيفة وتشفى منه تمامًا.
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