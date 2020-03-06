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محافظات

مجانا .. برامج تدريبية للشباب والفتيات بقنا .. اعرف المطلوب

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:00 ص
برامج تدريبية للشباب
برامج تدريبية للشباب والفتيات
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يوسف رجب


أعلنت مديرية القوى العاملة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، عن انطلاق برامج تدريب الشباب والفتيات على حرفة الكهرباء والسلامة والخياطة، ضمن مبادرة " حياة كريمة " و تحت رعاية محافظ قنا.

قال خالد عويس- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأن التدريب ضمن فعاليات مبادرة"حياة كريمة" يتم خلاله تدريب الشباب على حرف الكهرباء والسلامة لمدة 15 يوما، وتم تخصيص 3 دورات فى هذا المجال، و 3 دورات أخرى لتدريب الفتيات على حرفة الخياطة، على أن تكون مدة التدريب شهر، وتجرى فعاليات التدريب فى قرية سمهود بجوار الوحدة المحلية.

و أوضح رئيس الوحدة المحلية، أن الأولوية بأسبقية الحجز للدورات المعلن عنها، ويتم التقديم بمكتب القوى العاملة بمركز أبوتشت.

و أشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أن المستندات المطلوبة للاشتراك فى الدورات تتضمن" صورة البطاقة- صورة المؤهل الدراسى إن وجد- صورة شخصية-  صورة الخدمة العسكرية للذكور".


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