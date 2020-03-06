مجانا .. برامج تدريبية للشباب والفتيات بقنا .. اعرف المطلوب





أعلنت مديرية القوى العاملة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، عن انطلاق برامج تدريب الشباب والفتيات على حرفة الكهرباء والسلامة والخياطة، ضمن مبادرة " حياة كريمة " و تحت رعاية محافظ قنا.

قال خالد عويس- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأن التدريب ضمن فعاليات مبادرة"حياة كريمة" يتم خلاله تدريب الشباب على حرف الكهرباء والسلامة لمدة 15 يوما، وتم تخصيص 3 دورات فى هذا المجال، و 3 دورات أخرى لتدريب الفتيات على حرفة الخياطة، على أن تكون مدة التدريب شهر، وتجرى فعاليات التدريب فى قرية سمهود بجوار الوحدة المحلية.

و أوضح رئيس الوحدة المحلية، أن الأولوية بأسبقية الحجز للدورات المعلن عنها، ويتم التقديم بمكتب القوى العاملة بمركز أبوتشت.

و أشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أن المستندات المطلوبة للاشتراك فى الدورات تتضمن" صورة البطاقة- صورة المؤهل الدراسى إن وجد- صورة شخصية- صورة الخدمة العسكرية للذكور".





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