افتتاح "مصر أرت فير" الأحد بمشاركة 100 فنان مصري وعالمي

تشهد القاهرة الجديدة مساء الأحد القادم حدثا فنيا دوليا كبيرا يتمثل في افتتاح النسخة الاولى لمعرض "كايرو أرت فير الدولي للفنون" بفندق دوسيت بالتجمع بمشاركة اكثر من 100 فنان من المصريين والعرب والاجانب على رأسهم الفنان الكبير جورج البهجوري والفنان محمد عبلة وحضور نخبة من الفنانين والشخصيات العامة ورموز الإعلام والصحافة والقنوات الفضائية ومحبي الفنون.





صرح محمد يونس منظم ايجبت ارت فير ان الحدث ينظم في مصر للمرة الاولى بعد نجاحه في عدة دول عربية مثل ارت فير بيرت ودبي ، ويقام الحدث يومي 8 و 9 مارس في فندق دوسيت وداون تاون التجمع على مساحة 2200 متر مربع. سيكون هناك أكثر من 100 فنان مشارك ، 20 منهم سيكونون دوليين ، وسيكون لدينا أيضًا أكثر يوجد اكثر من ١٢ جاليري تعرض أعمالهم الفنية.





وعبر يونس عن امنيات فى ان يحقق المعرض أهدافه في دعم الفنون التشكيلية في مصر وتشجيع الفنانين التشكيليين على مواصلة الابداع والتقدم.





وأضاف يونس أن هناك محاضرات فنية يقدمها خبراء الفنون للفنانين الشباب لدفعهم على مواصلة الإبداع من بينها محاضرة للفنان محمد عبلة عن الفن المعاصر و مشكله والنظر الي المستقبل ومحاضرة عن أهمية الارت فير واخرى عن تسويق واستثمار الفوتوغرافيا لخالد ابو الدهب ونجيب معين كما يلقى الفنان الكبير اشرف رضا محاضرة عن الحركة التشكيلة الحديثة و اشكاليات سوق الفن التشكيلي.



