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ثقافة

افتتاح "مصر أرت فير" الأحد بمشاركة 100 فنان مصري وعالمي

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تشهد القاهرة الجديدة مساء الأحد القادم حدثا فنيا دوليا كبيرا يتمثل في افتتاح النسخة الاولى لمعرض "كايرو أرت فير الدولي للفنون" بفندق دوسيت بالتجمع بمشاركة اكثر من 100 فنان من المصريين والعرب والاجانب على رأسهم الفنان الكبير جورج البهجوري والفنان محمد عبلة وحضور نخبة من الفنانين والشخصيات العامة ورموز الإعلام والصحافة والقنوات الفضائية ومحبي الفنون.

صرح محمد يونس منظم ايجبت ارت فير ان الحدث ينظم في مصر للمرة الاولى بعد نجاحه في عدة دول عربية مثل ارت فير بيرت ودبي ، ويقام الحدث يومي 8 و 9 مارس في فندق دوسيت وداون تاون التجمع على مساحة 2200 متر مربع. سيكون هناك أكثر من 100 فنان مشارك ، 20 منهم سيكونون دوليين ، وسيكون لدينا أيضًا أكثر يوجد اكثر من ١٢ جاليري تعرض أعمالهم الفنية.

وعبر يونس عن امنيات فى  ان يحقق المعرض أهدافه في دعم الفنون التشكيلية في مصر وتشجيع الفنانين التشكيليين على مواصلة الابداع والتقدم.

وأضاف يونس أن هناك محاضرات فنية يقدمها خبراء الفنون للفنانين الشباب لدفعهم على مواصلة الإبداع من بينها محاضرة للفنان محمد عبلة عن الفن المعاصر و مشكله والنظر الي المستقبل ومحاضرة عن أهمية الارت فير واخرى عن تسويق واستثمار الفوتوغرافيا لخالد ابو الدهب ونجيب معين كما يلقى الفنان الكبير اشرف رضا محاضرة عن الحركة التشكيلة الحديثة و اشكاليات سوق الفن التشكيلي.

أضاف يونس : من الفنانين في النسخة الاولى لـ " ايجبت ارت فير "  أيمن لطفى عمر طوسون ونورا السعدي ومي عبد الله وخالد ابو الدهب ودينا ضرغام وأسماء خوري وأسماء سامي وعمر عبد اللطيف ومعاز شفيق وعلا حمدي واحمد عبد الفتاح وجيهان سليمان ومريم حتحوت ورمضان عبد الحميد وكاترينا فيرالوفيتش ورؤوف رفاعي ووئام المصري وأسامة فريد وماهي فاروق ، وغيرهم من الفنانين اصحاب البصمات الواضحة في الفن التشكيلي المعاصر .
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