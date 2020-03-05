بسبب بكائها.. تصرف صادم من راكب تجاه رضيعة على متن حافلة

تعرضت رضيعة، 19 شهرًا، لاعتداء صادم أثناء تواجدها على متن حافلة برفقة والدتها، حيث أقدم أحد الركاب على ضربها على رأسها بسبب "بكائها".





ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير، اليوم الخميس، أن الرضيعة كانت تبكي أثناء جلوسها داخل عربة الأطفال على متن الحافلة، التي كانت متجهة من بلدة "لوتون" بمقاطعة "بيدفوردشير" في إنجلترا إلى منطقة تقع على مقربة منها، وفجأة صرخ ذلك الراكب في وجهها ووجه لها ضربة على الجزء الخلفي من رأسها.





يشار إلى أن والدة الطفلة كانت بجوارها لدى تعرضها للاعتداء بالضرب.





وكشفت إدارة شرطة مقاطعة "بيدفوردشير" عن صور خاصة بذلك الراكب، وطالبت أي شخص لديه معلومات عنه بإبلاغها، ومازال البحث جاريًا من أجل تحديد هويته والتوصل إليه.



