كورونا ممنوع من الدخول.. صدى البلد داخل وحدة بحوث الجينوم المسئولة عن تحليل الفيروس.. رئيس الوحدة: نفحص المستورد ونؤمن مداخل مصر.. وتقدم نصائح ضرورية

صدى البلد داخل معامل تحاليل كورونا بمعهد صحة الحيوان

رئيس وحدة بحوث الجينوم:

نفحص كل ما يتم استيراده من خارج البلاد

لدينا معامل متنقلة لخدمة المحافظات

فحصنا أكثر من 650 حالة كلها سلبية

تجنبوا الفيروس بالنظافة وشرب الماء والعطس والكحة باستخدام مناديل

تجنبوا لمس الأسطح وابتعدوا عن الزحام

المريض فقط هو من يلبس الكمامة

7 معامل بكافة حدود مصر للتأمين







فرضت طبيعة فيروس كورونا المعدية على المسئولين في الدول التي انتشر فيها إلغاء فعاليات كبرى وإغلاق مناطق بأكملها لمنع انتشار الفيروس أو تخفيف سرعة الانتشار حتى التوصل إلى طرق للقضاء عليه أو حتى التعامل مع تبعاته، أما الدول التي لم يصل إليها الفيروس فتتخذ الإجراءات الاحترازية لحماية مواطنيها.

كاميرا صدى البلد تجولت داخل معامل تحاليل فيروس كورونا والفيروسات الأخرى بمعهد بحوث صحة الحيوان، ورصدت كثيرًا من التفاصيل الخاصة بفيروس الكورونا وهل هناك حالات إيجابية.





أكدت الدكتورة نجلاء حجاج رئيس وحدة بحوث الجينوم بمعهد بحوث صحة الحيوان، أنهم يفحصون كل ما يتم استيراده ويتم فحص سلامة الغذاء إضافة للقطط والكلاب وغيرها من خارج مصر، مشيرة إلى أنهم يعملون ليل نهار لتحليل كل الحالات التي تأتيهم ما يتم استيراده من خارج البلاد.





وتابعت أنه جرى تحليل أكثر من 60 حالة كلها سلبية، مشيرة إلى أنه يوجد معمل تحليل بكل مداخل جمهورية مصر العربية، كما توجد 3 معامل متنقلة تخدم جميع المحافظات.





وأكملت: المعمل معتمد من الأيزو 17025 ويتم فحص الكورونا باختبارات دقيقة وحساسة للغاية، مشيرة إلى أن تحليل العينة الواحدة يستغرق من 3 لـ 5 ساعات ويحللون أكثر من 40 حالة يوميا.





اللقاء الثاني لـ صدى البلد" فكان مع دكتور محمد وهو أحد الأطباء الذين يحللون المستورد والتعامل مع الفيروس مباشرة، وكان بجواره "كيسا" يسمى كيس الإعدام، يضع فيه كل المخلفات التي نتجت عن التحليل من أدوات وغيرها.





وبالعودة لحجاج التي وجهت عددا من النصائح للمواطنين لكيفية التعامل مع المحيطين وتجنب الفيروس قائلة: أنصح الجميع بشرب الماء باستمرار وغسل اليد بكثرة خلال اليوم، وتجنب العطس والكحة أمام المحيطين بل عليه بالالتزام باستخدام المناديل وعدم إلقائها في الشارع بل يجب إلقائه في صناديق القمامة.





واختتمت حديثها بتوجيه نصائح لربات البيوت اللاتي يتعاملن مع الحيوانات سواء دواجن أو ماشية قائلة: عليها بتخصيص ثوب خاص أثناء إطعامها وتركه قريبا من مكان التربية، كما عليها أن تفرق جيدا بين أنواع الحيوانات والدواجن فلا بد أن تفصل بين الدجاج والبط أو الأوز كل على حدة، وأن تذبح في غرفة بعيدة وأن تنظف أماكن التربية أولا بأول وتبتعد تماما عن لمس الأسطح وتنظيف يدها ونفسها باستمرار.



