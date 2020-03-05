الأحد.. خطة النواب تناقش تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحضور وزير المالية

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وذلك فى إجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها الأحد القادم، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فى إجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.



