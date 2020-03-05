AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الأحد.. خطة النواب تناقش تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحضور وزير المالية

الخميس 05/مارس/2020 - 09:34 م
لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوى
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وذلك فى إجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
كما تناقش اللجنة فى اجتماعها الأحد القادم، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فى إجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب لعقد جلساته العامة يوم الأحد المقبل حتى يوم الثلاثاء المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النواب يصوت نهائيا على تعديلات الشرطة والزراعة العضوية.. الأحد

أجندة لجان البرلمان غدا.. القوى العاملة تبحث أزمة العلاوات الخمس.. الاقتراحات تناقش صرف حافز منظومة التعليم الجديدة للمعلمين.. والتعاون الدولي على طاولة الخارجية بحضور المشاط

اقتصادية البرلمان تستكمل مناقشة إصدار قانون للبنك المركزي والجهاز المصرفي

جلسات ساخنة تحت قبة البرلمان الأسبوع المقبل.. أستكمال الاستطلاعات حول صناعة السيارات الكهربائية.. وطلبات إحاطة حول المغالاة في أسعار الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة

عبد العال يحيل مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية

أجندة اجتماعات لجان البرلمان.. دينية النواب تلتقي وفدا أمريكيا.. والإعلام تبحث صرف معاش موظفي ماسبيرو.. والموازنة والتشريعية تناقشان تقرير قانون البنك المركزي

ترشيحاتنا

الكويت تعلن الإجراءات الصحية بعد وضع مصر بقائمة فحص كورونا.. والحجر الصحي: لسنا دولة موبوءة

بعد إعلان حبه لـ ياسمين عبد العزيز.. نساء فى حياة أحمد العوضي

إصابة لاعب كرة قدم شهير بفيروس كورونا .. تفاصيل

محمود حجازي محكوم عليه بالإعدام بسبب مسلسل.. تفاصيل

قرار جديد من الكويت حول وقف عودة المصريين.. والهجرة تصدر بيانا

مش كل اللي يجيله كورونا يموت.. حقيقة الوفاة الحتمية بسبب الفيروس الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. بوسي في إطلالة أنيقة تستعيد ذكرياتها

صديقتي المقربة .. كنزي ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال .. صور

مكشوفة الأكتاف..إطلالة صيفية لشيري عادل في آخر ظهور لها