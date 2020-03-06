10 نصائح لقيادة آمنة أثناء الليل

قيادة السيارات أمر يحتاج لكثير من التركيز والدقة أثناء النهار، ولكن هناك بعض السائقين يخافون من القيادة ليلًا لأسباب نفسية أو بسبب ضعف الرؤية، لذلك يتوجب على قائد السيارة توخى الحذر جيدًا أثناء القيادو فى الظلام.





ونستعرض مجموعة من النصائح فى حالة إتباعا ستكون فى أمان تام :





1- قبل قراراك بالقيادة ليلًا يجب إحراء فحص دقيق للنظر لأن العين هي نصف مهمة القيادة، لأانها لو تعرضت لإضاءة متغيرة نتيجة مصابيح السيارات الأخري أو أعمدة الإنارة الموجودة ستفقدك الرؤية، أو تعيقك عن تحديد المسافات بدقة.





2- اذا كنت من فئة كبار السن أو تتناول دواء بإستمرار قد يسبب لك النعاس أثناء القيادو ليلًا، فلا تفكر فى المجازفة إطلاقًا.





بالإضافه لتنظيف مصابيح السيارة لتحسين الرؤية في الليل.









3- احرص علي أخذ قسط كافي من النوم أو إذا اضطرت للسير مسافة طويلة ليلًا، حتي لا تشعر بالإرهاق أثناء القيادة.





4- تجنب أيضًا السير بسرعة عالية في الأماكن المزدحمة بالسيارات، وضع مسافة بين أبعاد سيارتك والسيارات المجاورة لك علي الطريق.





5- اشعل أضواء سيارتك عند صعود أو هبوط الكباري والمنحنيات حرصًا منك لعدم الإصطدام بسيارة أخري.





9- إذا كان الهدوء يسبب إرتخاء لجسدك فعليك بتشغيل الموسيقي وفتح النوافذ أو إيقاظ من هم بصحبتك أثناء السير.





10- القيادة ليلًا لا تختلف عن النهار، ولكنها تحتاج إلي التدرب أكثر، واذا شعرت أنك لست علي دراية كافية استعين بصديق مختص فى الحال.



