رئيس مستقبل وطن يفتتح الملتقى الدبلوماسي الرابع لأمانة العلاقات الخارجية

افتتح المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، الملتقى الدبلوماسي الرابع لأمانة العلاقات الخارجية المركزية حول دور الدبلوماسية الحزبية في إثراء الحياة السياسية.





وقال إن هناك ضرورة لوجود أمانة خارجية للحزب للتعامل مع الأمور الخارجية، وكان لحزب مستقبل وطن دور مهم للتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج والسفارات.





وأوضح رشاد أن لجنة العلاقات الخارجية بالحزب قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه.





وتطرق رشاد إلى أن دور الدبلوماسي الحزبي يتمثل في أن يكون وجهة للحزب والبلد ويكون ملم باللغات الأجنبية وملم بالقضايا التي يتعامل معها وملم والأبعاد السياسية داخل الدولة، مضيفًا: " يجب عليه أن يفهم جيدا بأنه لا يتوجب على الدبلوماسي الحزبي أن يخطئ خلال تعامله خارج حدود الدولة لأن تداعيات هذا الخطأ ستكون له عواقب جسيمة.