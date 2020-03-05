اجتماع بـ تربية بورسعيد والمدرسة الدولية لبحث استعدادات إطلاق المؤتمر الدولي السابع

اجتمع الدكتور محمد سالم عميد كلية التربية جامعة بورسعيد ورئيس مؤتمر الكلية الدولي السابع وأعضاء هيئة التدريس وأساتذة الكلية ، مع مجلس إدارة مدرسة بورسعيد الدولية اليوم ، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجانبين والتنسيق لانطلاق مؤتمر كلية التربية العلمي التاسع والدولي السابع والمرتقب إقامته يومي 28 ، و29 من شهر مارس الجاري ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، والدكتور شمس شاهين رئيس جامعة بورسعيد والدكتور أيمن إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، ورئاسة الدكتور محمد سالم عميد الكلية.
وأعلن عميد الكلية أن أعضاء هيئة التدريس الذين حضروا الاجتماع اليوم هم منظمو المؤتمر ورؤساء اللجان به ، مؤكدا أن المؤتمر سيقام هذا العام تحت عنوان " التعليم قضية وطن " وسيقام بالمركز الثقافي بالمحافظة بحضور قيادتها ولفيف من أساتذة كليات التربية والتعليم من جامعات مصر المختلفة ومن الجامعات العربية أيضا.
وتابع: " مدرسة بورسعيد الدولية لها مشاركة مميزة علي مدار سنوات المؤتمر الماضية ، وسيشهد هذا العام تعاونا أيضا معها ، وستكون هناك فقرات فنية واستعراضية متميزة لطلاب المدرسة خلال حفلي افتتاح و ختام المؤتمر الدولي علي حد سواء خلال يومي المؤتمر .
وعلي جانب أخر قال الدكتور محمد سالم " مؤتمر تربية هذا العام سيناقش موضوعا هاما وهو أهمية قضية التعليم في مصر ، كون التعليم واحدا من أكثر القضايا المجتمعية المثيرة للجدل نظرا لانعاكساتها الاجتماعية" .
وتابع " المؤتمر سيتضمن مناقشة عدة محاور هامة منها مشكلات التعليم وسبل إصلاحها ، وواقع مشكلة الدروس الخصوصية وأسبابها ، ومشكلات تمويل التعليم ، وأهمية تطوير المناهج ومواكبة الثورة المعلوماتية ، والاهتمام بقضية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ، بجانب إلقاء الضوء حول برامج التنمية المهنية للمعلم ومقاييس منح رخصة المعلم المؤهل.
وأشار إلى أن كلية التربية جامعة بورسعيد من أهم أولوياتها دائما بحث كافة السبل لتطوير المنظومة التعليمية وبحث الحلول الواقعية لجعل المدرسة بيئة جذابة للطلاب ، وتطوير كفاءة المعلمين عن طريق وضع خطط لتأهيلهم بشكل دوري ومكثف ، وهو ما يتم تسليط الضوء عليه وبحثه من خلال مؤتمر كلية التربية الدولي ليتم تطبيقه بعد ذلك".