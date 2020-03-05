اجتماع بـ تربية بورسعيد والمدرسة الدولية لبحث استعدادات إطلاق المؤتمر الدولي السابع

وأعلن عميد الكلية أن أعضاء هيئة التدريس الذين حضروا الاجتماع اليوم هم منظمو المؤتمر ورؤساء اللجان به ، مؤكدا أن المؤتمر سيقام هذا العام تحت عنوان " التعليم قضية وطن " وسيقام بالمركز الثقافي بالمحافظة بحضور قيادتها ولفيف من أساتذة كليات التربية والتعليم من جامعات مصر المختلفة ومن الجامعات العربية أيضا.





وتابع: " مدرسة بورسعيد الدولية لها مشاركة مميزة علي مدار سنوات المؤتمر الماضية ، وسيشهد هذا العام تعاونا أيضا معها ، وستكون هناك فقرات فنية واستعراضية متميزة لطلاب المدرسة خلال حفلي افتتاح و ختام المؤتمر الدولي علي حد سواء خلال يومي المؤتمر .





وعلي جانب أخر قال الدكتور محمد سالم " مؤتمر تربية هذا العام سيناقش موضوعا هاما وهو أهمية قضية التعليم في مصر ، كون التعليم واحدا من أكثر القضايا المجتمعية المثيرة للجدل نظرا لانعاكساتها الاجتماعية" .





وتابع " المؤتمر سيتضمن مناقشة عدة محاور هامة منها مشكلات التعليم وسبل إصلاحها ، وواقع مشكلة الدروس الخصوصية وأسبابها ، ومشكلات تمويل التعليم ، وأهمية تطوير المناهج ومواكبة الثورة المعلوماتية ، والاهتمام بقضية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ، بجانب إلقاء الضوء حول برامج التنمية المهنية للمعلم ومقاييس منح رخصة المعلم المؤهل.



