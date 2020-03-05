فرنسا وكندا وتايوان.. إجراءات التقصي الوبائي لحالات فيروس كورونا في مصر

تداولت انباء يوم ۲۷ فبراير ۲۰۲۰عن إصابة فرنسيين بفيروس الكورونا المستجدة عقب عودتهما من مصر، تم نشر الخبر بجريدة الليبراسيون الفرنسية، كما تداول بعض انباء عن اصابة حالات من كندا وتايوان عقب عودتهم من زيارة لمصر.

قررت وزارة الصحة والسكان تشكيل فريق مرکزی من الإدارة العامة للوبائيات والترصد للتوجه الي محافظتي القاهرة والأقصر للتقصي الوبائي لمخالطي الحالات المؤكدة.

إجراءات اللوائح الصحية الدولية:-

خاطبت اللجنة الوطنية للوائح الصحية الأولية، منظمة الصحة العالمية منطقة شرق المتوسط، والمنطقة الأوروبية من خلال بريد الكتروني لطلب التحقق وموافاتنا بمعلومات كافية في حالة التأكيد حتى تتمكن وزارة الصحة والسكان من اتخاذ الإجراءات المناسبة.

خاطبت وزارة الصحة والسكان، وزارة الخارجية للتواصل مع السلطات الفرنسية للتحقق من المعلومة وطلبة للبيانات، وأفادت السلطات الفرنسية بعدم تمكنها من هذا بصورة رسمية وفقا لإفادة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الفرنسية في إطار سرية بيانات المرضى وأشار إلى أن التواصل يتم من خلال اللوائح الصحية الدولية، وقد علمت السفارة من السلطات الفرنسية بعض البيانات.





وتمت مخاطبة اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية بفرنسا بتاريخ ۲۰۲۰/۲/۲۸ طلبا المزيد من البيانات حتى يمكن إجراء التقصيات اللازمة (أسماء الحالات، الأماكن التي قاموا بها، الأماكن التي قاموا بزيارتها، شركة الطيران الناقلة، تاريخ ورقم رحلة الطيران ، . . . . .)





ردت اللجنة الوطنية الفرنسية ببعض البيانات البسيطة ولم تذكر اسماء الحالات ولا أساکن إقامتهم أو المزارات التي ترددوا عليها و تاریخ مخالطنهم لحالات مؤكدة قبل قدومهم إلى مصر.

البيانات الواردة تتضمن أن الشخصين الذين تم تأكيد إصابتهما بفيروس 19 - COVID يوم ۲۰۲۰/۲/۲۸ لهم تاریخ سفر ضمن فوج سياحي الي مصر خلال الفترة من 5 فبراير الي 16 فبراير2020.

تم إرسال بيانات المرشد السياحي المرافق لهم وشركة السياحة المصرية التي نظمت رحلتهم.

تم تتبع خير على وسائل الاعلام الكندية بتاريخ ۲۹ فبراير ۲۰۲۰ عن اصابة حالة بفيروس كورونا المستجد مع تاريخ وجود سفر الي مصر ، وفي نفس اليوم قامت اللجنة الوطنية للوائح الصحية الأولية بمصر بارسال بريد الكتروني إلى اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية كندا طلبا للتحقق من صحة الحديث، إمدادنا بالمعلومات اللازمة لاجراء تقصی وباني.

ردت اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية بكندا بان القوانين الفيدرالية تحمي بيانات المرضى مما يتسبب في محدودية البيانات التي يمكن تداولها.

وورد بريد الكتروني من اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية بتايوان بتاريخ ۱ مارس ۲۰۲۰ يفيد بوجود حالة مؤكدة مصابة بفيروس الكورونا تم تأكيدها يوم ۲۸ فبراير ۲۰۲۰ لسيدة تعيش في الولايات المتحدة وعادت إلى تايوان في 31 ديسمبر ۲۰۱۹ ولها تاريخ سفر الى الإمارات العربية المتحدة ومصر بين ۲۹ يناير و 1 فبراير ۲۰۲۰ ، وعلى الفور تم مشاركة المعلومات مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة الادارة العامة للوبائيات والترصد ، الادارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية ، الادارة العامة للحجر الصحي، لعمل التقصيات الوبائية اللازمة.





ورد بريد الكتروني من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية بتاريخ ۲۰۲۰/۳/۲ يتضمن المعلومات التالية:-

اكتشاف عند ۲ حالة مصابة مؤمنة فيروس الكورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية ولها تاریخ مقر لمصر خلال الفترة من ۹ فبراير حتی ۲۰ فبراير ۲۰۲۰.

هذه الحالات مرتبطة بالرحلة النيلية مع حالة الإصابة المؤكدة التي ابلغنا بها اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية بتايوان.

ذكرت المخاطبات الواردة بالبريد الالكتروني أن الحالة المؤكدة هي case Index للحالتين المصابتين بالولايات المتحدة اثناء الرحلة النيلية بمصر.

خط سير وبيانات الجولة السياحية التي قام السياح الأمريكان بمصر

المحاور التنفيذية:-

التقصي الوبائي عن الأحداث

حصر المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة

أولا : فيما يخص التقصي عن الحالات الفرنسية:

على الفور تم عمل تقصي وبائي عن الحدث بتاريخ ۲۹ فبراير ۲۰۲۰ وفقا للبيانات الواردة من فرنسا وكذلك البيانات التي امتنا بها وزارة الخارجية وشمل التقصي :

اجراءات التقصي المتخذة طبقا لخط السير

محافظة القاهرة:-

مقابلة مدير الشركة السياحية ومقرها بمصر الجديدة

زيارة فندق إقامة المجموعة السياحية أثناء تواجدها بالقاهرة، وتم مناظرة العاملين الذين قاموا بمخالطة الوفد، والتأكد من سلامتهم و عدم ظهور أي أعراض تنفسية عليهم، كما تم متابعتهم لمدة 14 يوما، فترة حضانة المرض وتبين عدم وجود أعراض، كما أفاد طبيب الفندق بعدم وجود أي حالات مرضية بين الوفد طوال فترة الإقامة بالفندق.

محافظة الأقصر:-

التوجه الي فندق إقامة الفوج الفرنسي في محافظة الأقصر، والتأكد من سلامة العاملين المخالطين له فوج وتم مناظرتهم صحيا والتأكد من سلامتهم وعدم ظهور أي أعراض مرضية تنفسية عليهم، كما تم متابعتهم لمدة 14 يوما (فترة حضانة المرض) وتبين علم وجود أعراض.

التوجه الي مركز طبي بالأقصر الخاص بحالات الإحالة من الفندق، كما أفاد طبيب الفندق بعدم وجود أي حالات مرضية بين الوفد طوال فترة الإقامة بالفندق.

مقابلة المرشد السياحي المصاحب للفوج الفرنسي أثناء تواجدهم في مصر والتأكد من تمام حالته الصحية.

التوجه الى الباخرة السياحية محل اقامة المجموعة الفرنسية أثناء الرحلة وعمل التقصيات الوبائية اللازمة والتأكد من سلامة العاملين بها ومتابعتهم لمدة 14 يوما.

زيارة المستشفيات الحكومية بالأقصر، ومراجعة السجلات الطبية خلال فترة تواجد الفوج السياحي ولمدة 14 يوم من بعدها.

اسفرت نتائج التقصي عن الاتي:-

1- وصلت المجموعة الفرنسية مصر بتاريخ الخامس من فبراير 2020 و غادرت يوم 16 فبراير 2020 ، متجهة إلى فرنسا ولم يتم تأكيد الحالات إلا بتاریخ 28 فبراير 2020 بعد مرور اثني عشر يوما من دخول فرنسا.

2- عدم ظهور اي اعراض مرضية على المخالطين للوفد السياحي في الاماكن التي تمت زيارتها في كل من (القاهرة - الأقصر - أسوان) حتى تاريخ التقرير.

3- عدم ملاحظة أي زيادة في أعداد أو معدلات حالات الأمراض التنفسية التقرير الحادة بالأقصر وأسوان.