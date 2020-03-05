الخولى:الدبلوماسي الحزبي له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره

أكد المهندس حسام الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، أن دور الدبلوماسي الحزبي يكون له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره، نظرا لأن الأحزاب تمتلك حرية بشكل أكبر في هذا الملف.





جاء ذلك خلال الملتقى الدبلوماسي الرابع، لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، حول دور الدبلوماسية الحزبية في إثراء الحياة السياسية، بمشاركة المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، ونواب الحزاب، الدكتور عبد الهادي القصبي، والدكتور كريم درويش، والنائب طارق رضوان والنائب طارق الخولي، وعصام هلال، أمين التنظيم، وعدد من قيادات الحزب.





وأضاف امين عام حزب مستقبل وطن، أن هذه الحرية التي تتمتع بها الأحزاب في الملف الدبلوماسي، يشكل خطورة كبيرة، لأنه لا يسمح فيه بالخطأ مطلقا.





وأشار المهندس حسام الخولي، إلى أن العمل الدبلوماسي حساس للغاية، ويجب أن يسمع الشخص الذي يمارس هذا النوع من العمل أكثر مما يتحدث، ، مع إدراك الإطار العام لعمله، وعدم تعدي الأدوار.





من جانبه قال النائب طارق الخولي، أمين العلاقات الخارجية، بمستقبل وطن، إن الدبلوماسية الحزبية،تعتبر أحد الأذرع الهامة التي تلعب دورا كبيرا في دعم رؤية مصر تجاه الملفات الخارجية، مشيرا إلى أن أهمية هذا الجانب الدبلوماسي، دفع الحزب لتدشين أمانة العلاقات الخارجية، برعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب.





واضاف طارق الخولي، أن هذا الملتقى الدبلوماسي الرابع، يتميز بكونه يتمحور حول مناقشة الجانب الفكري، وتحليل دور الدبلوماسية الحزبية في المسرح السياسي.