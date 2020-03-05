AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الخولى:الدبلوماسي الحزبي له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره

الخميس 05/مارس/2020 - 08:41 م
الملتقى الدبلوماسي
الملتقى الدبلوماسي الرابع، لحزب مستقبل وطن
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أكد المهندس حسام الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، أن دور الدبلوماسي الحزبي يكون له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره، نظرا لأن الأحزاب تمتلك حرية بشكل أكبر في هذا الملف.

جاء ذلك خلال الملتقى الدبلوماسي الرابع، لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، حول دور الدبلوماسية الحزبية في إثراء الحياة السياسية، بمشاركة المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، ونواب الحزاب، الدكتور عبد الهادي القصبي، والدكتور كريم درويش، والنائب طارق رضوان والنائب طارق الخولي، وعصام هلال، أمين التنظيم،  وعدد من قيادات الحزب.

وأضاف امين عام حزب مستقبل وطن، أن هذه الحرية التي تتمتع بها الأحزاب في الملف الدبلوماسي، يشكل خطورة كبيرة، لأنه لا يسمح فيه بالخطأ مطلقا.

وأشار المهندس حسام الخولي، إلى أن العمل الدبلوماسي حساس للغاية، ويجب أن يسمع الشخص الذي يمارس هذا النوع من العمل أكثر مما يتحدث، ، مع إدراك الإطار العام لعمله، وعدم تعدي الأدوار.

من جانبه قال النائب طارق الخولي، أمين العلاقات الخارجية، بمستقبل وطن، إن الدبلوماسية الحزبية،تعتبر أحد الأذرع الهامة التي تلعب دورا كبيرا في دعم رؤية مصر تجاه الملفات الخارجية، مشيرا إلى أن أهمية هذا الجانب الدبلوماسي، دفع الحزب لتدشين أمانة العلاقات الخارجية، برعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب.

واضاف طارق الخولي، أن هذا الملتقى الدبلوماسي الرابع، يتميز بكونه يتمحور حول مناقشة الجانب الفكري، وتحليل دور الدبلوماسية الحزبية في المسرح السياسي.
الخولى:الدبلوماسي الحزبي له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره
الخولى:الدبلوماسي الحزبي له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره
الخولى:الدبلوماسي الحزبي له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره
الخولى:الدبلوماسي الحزبي له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره
الخولى:الدبلوماسي الحزبي له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره
الخولى:الدبلوماسي الحزبي له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره
الخولى:الدبلوماسي الحزبي له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره
الخولى:الدبلوماسي الحزبي له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره
الخولى:الدبلوماسي الحزبي له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره
الخولى:الدبلوماسي الحزبي له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره
الخولى:الدبلوماسي الحزبي له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب السياسية بمقر مستقبل وطن

مستقبل وطن يكشف خيوط المؤامرة التركية فى المنطقة.. صور

أمين مستقبل وطن للمعارضة: نختلف سياسيا ونتفق في حب الوطن

مستقبل وطن يكرم عمرو الخياط باحتفالية المتميزين في 2019..صور

حزب مستقبل وطن يكرم الإعلامي نشأت الديهي

بحضور رئيس وقيادات الحزب.. وزيرة التجارة والصناعة في ضيافة مستقبل وطن لعرض خطتها.. أشرف رشاد: هناك دعم ملموس من الرئيس للقطاع.. ونيفين جامع: الاهتمام بالمستثمر المحلي أولوية.. وخطة للحد من الواردات

ترشيحاتنا

مش كل اللي يجيله كورونا يموت.. حقيقة الوفاة الحتمية بسبب الفيروس الجديد

ليفربول يصدر بيانا رسميا بخصوص تفشي مرض الكورونا في إنجلترا

أبناء انفلونزا أ.. وزير الصحة السابق: هذا النوع من الفيروسات أكثر خطورة من كورونا

محمود حجازي محكوم عليه بالإعدام بسبب مسلسل.. تفاصيل

الكويت تزف بشرى بشأن كورونا

قبل اصطدامه بالأرض.. 10 معلومات لا تعرفها عن الكويكب المدمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صديقتي المقربة .. كنزي ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال .. صور

مكشوفة الأكتاف..إطلالة صيفية لشيري عادل في آخر ظهور لها

داليا مصطفي بالبنطلون الجلد في إطلالة جديدة لها عبر انستجرام