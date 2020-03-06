ازرع ضل ليك وللكل .. 10 معلومات عن مبادرة 3 آلاف شجرة بأسوان الجديدة..صور

من أجل إبراز وإظهار الوجه الحضارى والجمالى لعاصمة الشباب الافريقي والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء محافظة أسوان عروس الجنوب والمشتى العالمى.





ونرصد لكم في10 معلومات مبادرة زراعة ٣ الأف شجرة بمدينة أسوان الجديدة تحت شعار مبادرة ( أزرع ضل ..... ليك وللكل ):

انطلاق المرحلة الأولى لزراعة 3 آلاف شتلة من الأشجار الخشبية كثيفة الظل.

دعم من جامعة أسوان ومديرية التربية والتعليم وكلية الدراسات الإسلامية بنات.

تهدف لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة عبر منظومة بيئية متكاملة من خلال مراعاة الأثر البيئي في التخطيط

دعم من جهات أهلية للمساهمة فى سرعة الإنجاز والحفاظ على ما تتحقق من نجاح.

تدشين المبادرة بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من الكيانات الاهلية والخاصة هي جمعية أسوان الجديدة.

تعمل المبادرة على تغيير وتجميل مدينة أسوان الجديدة لسرعة أعمارها من خلال زراعة 20 ألف شجرة على مراحل.

تنفيذ جدارية ضخمة في مدخل المدينة بمساهمات ذاتية من سكان المدينة وأصحاب الأراضى مع توفير شتلات الأشجار المثمرة لسكان المدينة بأسعار رمزية.

عملية التشجير تم تنفيذها من خلال شباب المتطوعين من جامعة أسوان والمعاهد العليا والمتوسطة ومراكز الشباب.

مشاركة تلاميذ مدارس مدينة أسوان الجديدة الصغر لخلق جيل جديد لديه الوعى الصحى والبيئى.

معايير تحديد أنواع وأحجام الأشجار المستخدمة فى المبادرة تتضمن قلة الاحتياجات المائي.





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