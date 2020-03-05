أهلي 2004 يفوز على سموحة بثلاثية في بطولة الجمهورية

نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٤، في تحقيق الفوز على مضيفه سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ٢١ من بطولة الجمهورية.





افتتح الأهلي التسجيل عن طريق رأفت خليل، وأضاف علي أيمن الهدف الثاني، ثم قلص سموحة الفارق، قبل أن يسجل خالد السيد الهدف الثالث للأهلي، وينتهي اللقاء بنتيجة ٣ – ١.





بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٤٤ نقطة، جمعها من الفوز في ١٣ مباراة والتعادل في خمس مباريات والهزيمة مرتين، مسجلًا ٥١ هدفًا مقابل ١٦ هدفًا في مرماه، مواصلًا بذلك تربعه على صدارة الترتيب.





ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًّا، وعبدالله فاروق مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وسيد الغزاوي طبيب الفريق، ومحمد نحلة معدًّا بدنيًّا، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.



