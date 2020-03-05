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الحجر الصحي: فيروس كورونا ليس فتاكا ولا يحمله الهواء لمسافات طويلة

الخميس 05/مارس/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور أيمن إمام، مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة، إنه يجب على الفرد غسل يديه بالصابون لمدة 30 ثانية كي يقتل جميع الفيروسات في اليدين، مؤكدًا أن غسل اليدين يُقلل الإصابة بالأمراض بنسبة 70%.

وأضاف "إمام"، خلال لقائه ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المُذاع على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، أنه يجب على الفرد عدم لمس الأنف واليدين والعين والفم بالأيدي، خاصة وأن الفرد يلمس أسطحا ملوثة باستمرار، موضحًا أن فيروس كورونا يؤثر على الفرد حسب قوة جهازه المناعي.

وأكد أن فيروس "كورونا" ليس فتاكًا وقاتلًا مثل مرض "الإيبولا" الذي تفشى في غرب أفريقيا عام 2015، قائلا: "حينما كنت في أفريقيا كنت أسلم بـ الكوع وليس باليدين"، مشيرًا إلى أنه لكي يُصاب الفرد بـ"كورونا" لابد من وجود مصدر للعدوى، والإصابة تحدث في مسافة أقل من متر، لأن الفيروس عبارة عن رذاذ ثقيل يخرج من الشخص المصاب، ولا يحمله الهواء لمسافات طويلة.
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