الشارقة يتعادل 1-1 مع حتا في الدوري الإماراتي

تعادل فريق الكرة بنادي الشارقة مع نظيره حتا بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الشارقة، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري الخليج العربي الإماراتي.





وتقدم نيلتون لصالح حتا في الدقيقة 24، ثم تعادل الحسن صالح للشارقة في الدقيقة 85 من عمر المباراة.





وواصل حتا اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 80، بعد تلقي ماهر جاسم بطاقة حمراء مباشرة.





ورفع الشارقة، حامل اللقب، رصيده إلى 32 نقطة، محتلًا المركز الثالث، بفارق 7 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، وجاء حتا في المركز الثالث عشر وقبل الأخير، برصيد 13 نقطة.







