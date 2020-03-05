AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

دير الأنبا بيشوي يعلن تفاصيل الحالة الصحية لرئيسه صرابامون

الخميس 05/مارس/2020 - 09:18 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام

أكد دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون أن نيافة الحبر الجليل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير العامر تعرض لأزمة صحية مفاجئة مساء أمس الأربعاء.


وذكر بيان صادر عن دير القديس الأنبا بيشوي أنه تم نقل الأنبا صرابامون إلى مستشفى السلام بالمهندسين، وتم إجراء الفحوص الطبية الكاملة لنيافته.


وأضاف البيان أن الأطباء نصحوا بمنع الزيارة تمامًا عن نيافته، لمثوله لعلاج طبي مكثف بالعناية المركزة، وهذا لطمأنة أبنائه داخل و خارج مصر.


كما طالب الآباء رهبان الدير بالصلاة من أجل نيافة الأنبا صرابامون وكذلك عدم الانتباه لأي شائعات.


ولد نيافة الأنبا صرابامون في مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر في 20 فبراير 1937، باسم عازر قليد، وذهب إلى دير السريان بوادي النطرون في عام 1959، وترهب بالدير ذاته باسم "الراهب صرابامون السرياني"، ونال نعمة القسسية في 24 فبراير عام 1963 ، ثم نال درجة القمصية في 25 يونيو 1967.


وسيّم أسقفا عاما في أحد العنصرة عام في 17 يونيو 1973 بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث، ثم تم تنصيبه  أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوي في 29 مايو 1977، وهو يعتبر الأب الروحي لرهبان دير الأنبا بيشوي وبعض الأساقفة من أبناء الدير، وكذا بعض رهبان دير السريان والأديرة الأخرى.


وفي حبرية البابا شنوده الثالث كان عضوا في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة شئون الأديرة ولجنة الطقوس ولجنة شئون الإيبارشيات، وقام قداسة البابا شنوده الثالث بإلباس "الإسكيم" لثلاثة من رؤساء الأديرة "نيافة الأنبا صرابامون - نيافة الأنبا متاؤس - نيافة الأنبا مينا" في مساء الأربعاء 31 يناير 1996. وهم الرؤساء الذين أمضوا أكثر من ثلاثين سنة في الرهبنة، ويستطيعون ممارسة طقس الإسكيم في الدير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكل اسم حكاية.. دير الأنبا باخوميوس في أسوان.. صرح ديني من طراز فريد

البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة الشهيد أبو فام في طما

شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون

البابا تواضروس يعزي رهبان دير مارمينا في رحيل زوسيما آفا مينا

الكنيسة القبطية.. أسقف الشباب يستقبل وفدا من الرومانية الأرثوذكسية.. الاحتفال بعيد نياحة الأنبا انطونيوس.. والتواصل مع كنائس العالم

بعد ارتباط تسجيلها باليونسكو.. تعرف على الأديرة التاريخية بوادي النطرون

ترشيحاتنا

مش كل اللي يجيله كورونا يموت.. حقيقة الوفاة الحتمية بسبب الفيروس الجديد

قرارات جديدة في الكويت لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

سقط الجنين من أحشائها ودهسها القطار .. تفاصيل حادثة هزت بني سويف

مكشوفة الأكتاف..إطلالة صيفية لشيري عادل في آخر ظهور لها

قرار عاجل من وزارة الصحة التونسية بشأن مواجهة الترجي والزمالك

بسبب كورونا.. قرار عاجل من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. بوسي في إطلالة أنيقة تستعيد ذكرياتها

صديقتي المقربة .. كنزي ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال .. صور

مكشوفة الأكتاف..إطلالة صيفية لشيري عادل في آخر ظهور لها