دير الأنبا بيشوي يعلن تفاصيل الحالة الصحية لرئيسه صرابامون

أكد دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون أن نيافة الحبر الجليل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير العامر تعرض لأزمة صحية مفاجئة مساء أمس الأربعاء.





وذكر بيان صادر عن دير القديس الأنبا بيشوي أنه تم نقل الأنبا صرابامون إلى مستشفى السلام بالمهندسين، وتم إجراء الفحوص الطبية الكاملة لنيافته.





وأضاف البيان أن الأطباء نصحوا بمنع الزيارة تمامًا عن نيافته، لمثوله لعلاج طبي مكثف بالعناية المركزة، وهذا لطمأنة أبنائه داخل و خارج مصر.





كما طالب الآباء رهبان الدير بالصلاة من أجل نيافة الأنبا صرابامون وكذلك عدم الانتباه لأي شائعات.





ولد نيافة الأنبا صرابامون في مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر في 20 فبراير 1937، باسم عازر قليد، وذهب إلى دير السريان بوادي النطرون في عام 1959، وترهب بالدير ذاته باسم "الراهب صرابامون السرياني"، ونال نعمة القسسية في 24 فبراير عام 1963 ، ثم نال درجة القمصية في 25 يونيو 1967.





وسيّم أسقفا عاما في أحد العنصرة عام في 17 يونيو 1973 بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث، ثم تم تنصيبه أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوي في 29 مايو 1977، وهو يعتبر الأب الروحي لرهبان دير الأنبا بيشوي وبعض الأساقفة من أبناء الدير، وكذا بعض رهبان دير السريان والأديرة الأخرى.





وفي حبرية البابا شنوده الثالث كان عضوا في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة شئون الأديرة ولجنة الطقوس ولجنة شئون الإيبارشيات، وقام قداسة البابا شنوده الثالث بإلباس "الإسكيم" لثلاثة من رؤساء الأديرة "نيافة الأنبا صرابامون - نيافة الأنبا متاؤس - نيافة الأنبا مينا" في مساء الأربعاء 31 يناير 1996. وهم الرؤساء الذين أمضوا أكثر من ثلاثين سنة في الرهبنة، ويستطيعون ممارسة طقس الإسكيم في الدير.