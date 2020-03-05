ننشر أسماء الفائزين بعضوية مجلس إدارة وعمومية مؤسسة الأهرام

أسفرت انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، والتي جرت اليوم الخميس، عن فوز كل من إسماعيل العوامي وعبدالرؤوف خليفة بعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن الصحفيين، وفوز هشام حسن وتامر علي بعضوية مجلس إدارة الأهرام عن الاداريين وأحمد عثمان ومحمد جلال بعضوية مجلس الإدارة عن العمال.





كنا أسفرت عن فوز فاطمة الدسوقي ومحمد حماد بعضوية الجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام عن الصحفيين، وعطية الغريب ومحمد عبدالحميد بعضوية الجمعية العمومية عن الإداريين، وجمال عبيد ومحمد جمعة بعضوية مجلس الجمعية العمومية عن العمال.









وكانت اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام بدأت فرز أصوات الناخبين، بعد غلق باب التصويت في الانتخابات التي جرت اليوم الخميس في مؤسسة الأهرام، لاختيار ممثليهم في مجلس الإدارة والجمعية العمومية.





وتنافس في انتخابات عضوية مجلس الإدارة ١٢ صحفيًا علي مقعدين، و١٥ إداريا علي مقعدين و٦ عمال علي مقعدين أيضا بمجلس الإدارة.





وبالنسبة لعضوية الجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، تنافس ١٠ صحفيين علي مقعدين، و٨ إداريين علي مقعدين و٨ عمال علي مقعدين أيضًا.



