خلوا بالكوا من عيالكم.. تامر أمين يحذر من ظهور ثاني لعبة مميتة بين طلاب المدارس.. شاهد

علق الإعلامي تامر أمين، على ظهور لعبة تحدٍ جديدة بين الشباب والأطفال فى المدارس والشوارع مميتة بالفعل.





وأضاف أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن هذه اللعبة عبارة عن تحدي أكل الملح، موضحا أن الشباب يأكل ملحا كثيرا والذي يستطيع بلع أكبر كمية من الملح فهو الفائز.





وتابع أن هذه اللعبة تسمي بلعبة "تحدي الملح" وظهرت هذه اللعبة على تطبيق " Tik Tok"، مشيرا إلى أن أضرار هذه اللعبة خطيرة جدا وتؤدي الى الموت وأضرار بالغة.





وأشار إلى أن من أضرار هذه اللعبة تؤدي إلى سكتة دماغية أو زيادة الملح فى المعدة والدم يؤدي إلى التسمم الشديد وجميع هذه الأمراض تؤدي إلى الموت فى نهاية المطاف.