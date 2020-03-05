خارجية مستقبل وطن تستعرض فيلما تسجيلا حول إنجازات الأمانة على مدار عام

عرضت أمانة العلاقات الخارجية لحزب مستقبل وطن، فيلما تسجيليًا، حول إنجازات الأمانة بمناسبة مرور عام على تدشينها.





وقال النائب طارق الخولي أمين لجنة العلاقات الخارجية، بمستقبل وطن إنه سعى لضم عناصر متميزة تستطيع تمثيل الحزب في المحافل الدولية، موضحًا أنه راعى في اختياره وجود كوادر لتمثيل الحزب في المحافل الدبلوماسية.





وأضاف الخولي أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة تماما عما قبلها على مستوى العمل الدبلوماسي، لافتًا إلى انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الأمانة.





وحرصت الأمانة على القيام بزيارات خارجية وتنظيمها زيارة لدولة الصين والتواصل مع الحزب الشيوعي الصيني، كما شاركت الأمانة في مؤتمر خارجي ضم خمسين حزبا حول العالم.





وصوبت الأمانة اهتمامها للقارة الأوروبية ونظمت زيارة رسمية إلى ألمانيا وعقدت لقاء مع مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية بالحزب الألماني وبحثت خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك.





وحرصت الأمانة على زيارة المقر الرئيسي لحزب الاستقلال المغربي في العاصمة المغربية بالرباط وعقدت لقاءات مع النواب والوزراء المغربيين.





كما عقدت الأمانة ملتقيات عن العلاقات المصرية الصينية والشراكة الاستراتيجية وملتقى حول الشرق الأوسط.





ونظمت لقاءات مع السفارات والأحزاب وركزت الأمانة بزعامة النائب طارق الخولي على تعميق سبل التواصل مع الكيانات الخارجية والسفارات وكانت أولى اللقاءات مع عدد من أعضاء السفارة الأمريكية والسفارة الكوبية والسفارة الصينية.