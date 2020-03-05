AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خارجية مستقبل وطن تستعرض فيلما تسجيلا حول إنجازات الأمانة على مدار عام

الخميس 05/مارس/2020 - 09:15 م
الملتقى الدبلوماسي
الملتقى الدبلوماسي الرابع، لحزب مستقبل وطن
Advertisements
عبد الرحمن سرحان عدسة : أشرف العمدة
عرضت أمانة العلاقات الخارجية لحزب مستقبل وطن، فيلما تسجيليًا،  حول إنجازات الأمانة بمناسبة مرور عام على تدشينها.

وقال النائب طارق الخولي أمين لجنة العلاقات الخارجية، بمستقبل وطن إنه سعى لضم عناصر متميزة تستطيع تمثيل الحزب في المحافل الدولية، موضحًا أنه راعى في اختياره وجود كوادر لتمثيل الحزب في المحافل الدبلوماسية.

وأضاف الخولي أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة تماما عما قبلها على مستوى العمل الدبلوماسي، لافتًا إلى انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الأمانة.

وحرصت الأمانة على القيام بزيارات خارجية وتنظيمها زيارة لدولة الصين والتواصل مع الحزب الشيوعي الصيني، كما شاركت الأمانة في مؤتمر خارجي ضم خمسين حزبا حول العالم.

وصوبت الأمانة اهتمامها للقارة الأوروبية ونظمت زيارة رسمية إلى ألمانيا وعقدت لقاء مع مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية بالحزب الألماني وبحثت خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك.

وحرصت الأمانة على زيارة المقر الرئيسي لحزب الاستقلال المغربي في العاصمة المغربية بالرباط وعقدت لقاءات مع النواب والوزراء المغربيين.

كما عقدت الأمانة ملتقيات عن العلاقات المصرية الصينية والشراكة الاستراتيجية وملتقى حول الشرق الأوسط.

ونظمت لقاءات مع السفارات والأحزاب وركزت الأمانة بزعامة النائب طارق الخولي على تعميق سبل التواصل مع الكيانات الخارجية والسفارات وكانت أولى اللقاءات مع عدد من أعضاء السفارة الأمريكية والسفارة الكوبية والسفارة الصينية.
خارجية مستقبل وطن تستعرض فيلما تسجيلا حول إنجازات الأمانة على مدار عام
خارجية مستقبل وطن تستعرض فيلما تسجيلا حول إنجازات الأمانة على مدار عام
خارجية مستقبل وطن تستعرض فيلما تسجيلا حول إنجازات الأمانة على مدار عام
خارجية مستقبل وطن تستعرض فيلما تسجيلا حول إنجازات الأمانة على مدار عام
خارجية مستقبل وطن تستعرض فيلما تسجيلا حول إنجازات الأمانة على مدار عام
خارجية مستقبل وطن تستعرض فيلما تسجيلا حول إنجازات الأمانة على مدار عام
خارجية مستقبل وطن تستعرض فيلما تسجيلا حول إنجازات الأمانة على مدار عام
خارجية مستقبل وطن تستعرض فيلما تسجيلا حول إنجازات الأمانة على مدار عام
خارجية مستقبل وطن تستعرض فيلما تسجيلا حول إنجازات الأمانة على مدار عام
خارجية مستقبل وطن تستعرض فيلما تسجيلا حول إنجازات الأمانة على مدار عام
خارجية مستقبل وطن تستعرض فيلما تسجيلا حول إنجازات الأمانة على مدار عام
خارجية مستقبل وطن تستعرض فيلما تسجيلا حول إنجازات الأمانة على مدار عام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خارجية مستقبل وطن تشارك في جلسة النواب حول دعم توجه الدولة الإفريقي

الخولى: الدبلوماسي الحزبي له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره

ترشيحاتنا

كورونا ليس الأول.. مواسم منع فيها المسلمون من الوصول لبيت الله الحرام

مزحة طفلة مشاغبة تتسبب في إلقاء القبض على والدتها

زواج وائل كفوري من إعلامية لبنانية شهيرة.. صور

صن داونز ينعش صفوفه بعودة المصابين قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

بعد إيقافه.. مدرب الترجي يجد حلا سحريا لإدارة مباراة الزمالك بدوري الأبطال

صالح جمعة كان راجع من سهرة.. التفاصيل الكاملة لحادث 6 الصبح فى الجيزة والـ BMW كلمة السر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. بوسي في إطلالة أنيقة تستعيد ذكرياتها

صديقتي المقربة .. كنزي ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال .. صور

مكشوفة الأكتاف..إطلالة صيفية لشيري عادل في آخر ظهور لها