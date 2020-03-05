حارس مرمي الاهلى يهنئ احمد حسن كوكا بعيد ميلاده الـ27

حرص محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الاول بالنادى الاهلي على تهنئة مهاجم منتخب مصر أحمد حسن "كوكا"، بمناسبة عيد ميلاده الـ27.





ونشر الشناوى عبر خاصية "استورى" بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة لكوكا وعلق قائلًا "عيد ميلاد سعيد".





انضم المحترف الدولي المصري أحمد حسن كوكا، إلي فريق اولمبياكوس اليوناني، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادمًا من نادي سبورتنج براجا البرتغالي.





وسبق وإن كان كوكا أحد اللاعبين لفريق أولمبياكوس اليوناني الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الفريق البرتغالي.





وتوج أحمد حسن كوكا بلقبين خلال مسيرته الاحترافية مع فريق سبورتنج براجا كانوا لقبي كأس دوري البرتغال.











