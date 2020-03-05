AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حارس مرمي الاهلى يهنئ احمد حسن كوكا بعيد ميلاده الـ27

الخميس 05/مارس/2020 - 09:14 م
احمد حسن كوكا
احمد حسن كوكا
Advertisements
محمد بدران
حرص محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الاول بالنادى الاهلي على تهنئة مهاجم منتخب مصر  أحمد حسن "كوكا"، بمناسبة عيد ميلاده الـ27.

ونشر الشناوى عبر خاصية "استورى" بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة لكوكا وعلق قائلًا "عيد ميلاد سعيد".

انضم المحترف الدولي المصري أحمد حسن كوكا، إلي فريق اولمبياكوس اليوناني، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادمًا من نادي سبورتنج براجا البرتغالي.

وسبق وإن كان كوكا أحد اللاعبين لفريق أولمبياكوس اليوناني الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الفريق البرتغالي.

وتوج أحمد حسن كوكا بلقبين خلال مسيرته الاحترافية مع فريق سبورتنج براجا كانوا لقبي كأس دوري البرتغال.



حارس مرمي الاهلى يهنئ احمد حسن كوكا بعيد ميلاده الـ27
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. أحمد حسن كوكا ينضم إلى أولمبياكوس اليوناني

كأس اليونان.. كوكا يشارك مع أولمبياكوس في التعادل مع لاميا

الدوري اليوناني.. كوكا يقود أوليمبياكوس للفوز على أتروميتوس بهدف +90

كوكا في مهمة جديدة مع أولمبياكوس ضد لاميا في كأس اليونان

كوكا يسجل ويقود أولمبياكوس لنصف نهائي كأس اليونان

الدوري الأوروبي.. آرسنال يفشل في الوصول إلى شباك أولمبياكوس بالشوط الأول

ترشيحاتنا

انهيار الأم.. لحظة وصول جثمان قتيل فيلا نانسي عجرم إلى سوريا

الصحة: حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من فرنسا

دهس مواطنا بـ BMW.. الاهلي: لسنا طرفا في أزمة صالح جمعة

مصطفى بكري يكشف كواليس الدقائق الأخيرة قبل تنحي مبارك.. فيديو

قرار عاجل من وزارة الصحة التونسية بشأن مواجهة الترجي والزمالك

خوفا من كورونا.. تعرف على مواعيد غلق وفتح الحرمين للصلاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. بوسي في إطلالة أنيقة تستعيد ذكرياتها

صديقتي المقربة .. كنزي ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال .. صور

مكشوفة الأكتاف..إطلالة صيفية لشيري عادل في آخر ظهور لها