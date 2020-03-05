AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

‎فوز العوامي وخليفة بعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن الصحفيين

الخميس 05/مارس/2020 - 09:18 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
كشفت المؤشرات الأولية في انتخابات مجلس إدارة مؤسسة الأهرام فوز كل من  إسماعيل العوامي وعبدالرؤوف خليفة بعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن الصحفيين.

وكانت اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، بدأت فرز أصوات الناخبين، بعد غلق باب التصويت في الانتخابات التي جرت اليوم الخميس  في مؤسسة الأهرام، لاختيار ممثليهم في مجلس الإدارة والجمعية العمومية.  

 ويتنافس في انتخابات لعضوية مجلس الإدارة ١٢ صحفيًا علي مقعدين، و١٥ إداريا علي مقعدين و٦ عمال علي مقعدين أيضا بمجلس الإدارة. 

 وبالنسبة لعضوية الجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، يتنافس ١٠ صحفيين علي مقعدين، و٨ إداريين علي مقعدين و٨ عمال علي مقعدين أيضًا.  

يذكر أن قطار انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، بدأ بإجراء الانتخابات بمؤسسة الأهرام. 

 وكانت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة قد قررت إجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة لمؤسسة الأهرام في لجان مستقلة في فروع 6 أكتوبر وقليوب والإسكندرية، وذلك بناء على رغبة العاملين بالمؤسسة.‎



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الصحف القومية.. صور

الوطنية تنهي ترتيبات انتخابات عمومية ومجالس إدارات الصحف القومية.. وفتح باب الترشح غدا

12 مرشحا بعمومية ومجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم

الوطنية للصحافة تعلن قائمة المرشحين لانتخابات المؤسسات القومية

نشر أسماء المرشحين في انتخابات المؤسسات الصحفية القومية لليوم الثالث

الوطنية للصحافة: إجراء انتخابات الأهرام والأخبار فى لجان مستقلة فى أكتوبر وقليوب والإسكندرية

ترشيحاتنا

بفستان كب.. بوسي في إطلالة أنيقة تستعيد ذكرياتها

مزحة طفلة مشاغبة تتسبب في إلقاء القبض على والدتها

قرار عاجل من وزارة الصحة التونسية بشأن مواجهة الترجي والزمالك

بملابس جريئة.. ريم مصطفى تثير غضب الجمهور بهذه الإطلالة

بـ5 جنيهات فقط .. أسرع حيلة تقضي على الكوليسترول دون أدوية

صديقتي المقربة .. كنزي ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. بوسي في إطلالة أنيقة تستعيد ذكرياتها

صديقتي المقربة .. كنزي ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال .. صور

مكشوفة الأكتاف..إطلالة صيفية لشيري عادل في آخر ظهور لها