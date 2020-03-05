‎فوز العوامي وخليفة بعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن الصحفيين

كشفت المؤشرات الأولية في انتخابات مجلس إدارة مؤسسة الأهرام فوز كل من إسماعيل العوامي وعبدالرؤوف خليفة بعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن الصحفيين.





وكانت اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، بدأت فرز أصوات الناخبين، بعد غلق باب التصويت في الانتخابات التي جرت اليوم الخميس في مؤسسة الأهرام، لاختيار ممثليهم في مجلس الإدارة والجمعية العمومية.





ويتنافس في انتخابات لعضوية مجلس الإدارة ١٢ صحفيًا علي مقعدين، و١٥ إداريا علي مقعدين و٦ عمال علي مقعدين أيضا بمجلس الإدارة.





وبالنسبة لعضوية الجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، يتنافس ١٠ صحفيين علي مقعدين، و٨ إداريين علي مقعدين و٨ عمال علي مقعدين أيضًا.





يذكر أن قطار انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، بدأ بإجراء الانتخابات بمؤسسة الأهرام.





وكانت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة قد قررت إجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة لمؤسسة الأهرام في لجان مستقلة في فروع 6 أكتوبر وقليوب والإسكندرية، وذلك بناء على رغبة العاملين بالمؤسسة.‎











