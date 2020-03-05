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أخبار البلد

‎فوز هشام حسن وتامر علي بعضوية مجلس إدارة الأهرام عن الإداريين

الخميس 05/مارس/2020 - 09:24 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، عن فوز كل من الدكتور هشام حسن وتامر عن الاداريين، واحمد عثمان ومحمد جلال عن العمال. 

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام أعلنت فوز إسماعيل العوامي وعبدالرؤوف خليفة بعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن الصحفيين، وحصل عبدالرؤوف خليفة علي 359  صوتا بينما حصل إسماعيل العوامي علي 281 صوتا.

 وكانت اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام بدأت فرز أصوات الناخبين، بعد غلق باب التصويت في الانتخابات التي جرت اليوم الخميس في مؤسسة الأهرام، لاختيار ممثليهم في مجلس الإدارة والجمعية العمومية. 

وتنافس في انتخابات عضوية مجلس الإدارة ١٢ صحفيًا علي مقعدين، و١٥ إداريا علي مقعدين و٦ عمال علي مقعدين.  



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