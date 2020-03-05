10 توصيات فى ختام مؤتمر اللغة جسر التواصل بالأقصر.. صور

اختتمت كلية الألسن جامعة الأقصر فعاليات مؤتمرها الأول (اللغة جسر التواصل بين الثقافات) المنعقدة فعالياته بمدينة الأقصر وذلك ت حت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر، والدكتور ربيع سلامة عميد كلية الألسن بالأقصر.





أوضح رئيس جامعة الأقصر أن مؤتمرات الجامعة هي مساهمة في العمل على تطوير البحث العلمي المصري والعربي والإفريقي، وأن مؤتمر كلية الألسن هو مشاركة من جامعة الأقصر في النهضة العلمية المصرية الحديثة، وقد أوصى الدكتور بدوي فريق العمل باستمرارية الأنشطة الجامعية المميزة، وقال: جميعنا ليس له إلا صالح الوطن ومصالحة العامة، فاجعلوا هذا نُصب أعينكم.





فيما أكد الدكتور ربيع سلامة رئيس المؤتمر، أن ما نقوم به باسم جامعة الأقصر هو نتاج عناية الدولة بالبحث العلمي وتوجهاتها نحو النهوض بالتعليم من خلال مشاركة المعلومات وتبادل الآراء مع مختلف الأكاديميات والجامعات الدولية.





وتوجه الدكتور سلامة بالشكر إلى رئيس جامعة الأقصر وإلى فريق العمل في المؤتمر مؤكدًا على استمرارية العمل نحو الأفضل.





وأضاف الدكتور محمود النوبي أحمد نائب رئيس المؤتمر ووكيل كلية الألسن إن مصر بلد آمنة، شمسها مشرقة، تمتع فيها ضيوف المؤتمر برحلات سياحية ونعموا بالأمن والأمان ولم يعكر صفو رحلتهم بحمد الله شيء.





وفى نهاية المؤتمر أعلنت توصياته من أهمها مناشدة كلية الألسن على ضرورة انعقاد مؤتمرها الدولي في اللغات والعلوم الإنسانية ميدان دراستها ومجال اهتمامها بشكل دوري، وأن يحمل المؤتمر القادم عنوان " تحليل الخطاب والدراسات البينية التنظير والممارسة"، وضرورة مناقشة علاقة اللغة بكافة العلوم لإثراء المكتبات الأكاديمية العربية، والإشادة بأداء السادة المشاركين من حيث عمق الأوراق العلمية المقدمة وسهولة العرض وتبسيط المعلومات.





وإنشاء فريق بحثي للدراسات اللغوية والأدبية والترجمة، وإنشاء فريق بحثي لترجمة الأعمال الأدبية إلى اللغة العربية ومنها، وإنشاء منظمة عالمية للغة العربية يكون مقرها مصر تعمل على نشر العربية وتبحث في خصائصها وتترجم نتائجها إلى لغات العالم المختلفة، عقد بروتوكول تعاون بين كلية الألسن و المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ومقرهم إمارة الشارقة بدولة الإمارات ، وإنشاء بنك مصطلحات تلافيًا لحدوث الاختلافات والتعارض عند ترجمة المصطلحات، وإنشاء ثلاث جوائز للبحوث المميزة في اللغة والأدب والترجمة وضرورة استخدام المصطلحات العلمية المترجمة المتعارف عليها.