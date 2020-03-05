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تعليم

بشرى لخريجي كلية تجارة.. اِعرف شروط التحاقك بوظيفة في بنك مصر

الخميس 05/مارس/2020 - 09:34 م
الدكتور خالد قدري
الدكتور خالد قدري
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حسام الفقي
قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس ان الكلية تسعي إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل وتطوير المهارات الفنية ومهارات الأعمال التجارية لإعداد الشباب للعمل في جيمع القطاعات  تكوين شخصية واعية قادرة على التفاعل والتعامل مع الآخرين وايضا ابتكار افكار تساعدهم علي عمل مشروع ناجح.

واضاف الدكتور خالد قدري خلال تصريحاته لـ صدي البلد ان الكلية وقعت بروتوكول بينها وبين بنك مصر بتوظيف الطلاب الخريجين المتفوقين اصحاب التقديرات المتميزة "امتياز ،جيد جدا،جيد"بشرط القبول في المقابلات التي يحددها البنك وايضا البنك هو ما يحدد الاعداد المطلوبة لدي الوظيفة وايضا  تدريبات لطلاب الكلية ببنك مصر  بداية من  طلاب الفرقة الثانية الي الفرقة الرابعة حيث ان التدريب يبدأ في الاجازات وتعلن  الكلية في اعلان رسمي للراغبين في التدريب حيث يتم القبول ب اولوية التسجيل وان تكون مدة التدريب  30 يوما .

واكد قدري ان الكلية تقوم بعدد من الدورات المجانية ودورات تنمية بشرية بأسعار رمزية بالاضافة الي مركز الابداع والابتكار وهدفه هو الربط بين الإبداع من خلقه للأفكار والإبداع من خلال تنفيذ هذه الأفكار ووضعها قيد التنفيذ مشيرا الي  توقيع عدد من البروتوكولات مع الشركات  لتوفير فرص عمل للطلاب بعد التخرج منوها ان الشركات تقوم بالاتصال بنا لتوفير فرص عمل للطلاب الخريجين بالكلية هم الطلاب المتفوقون. 

كما اعلن عميد كلية تجارة عين شمس عن بدء اختبارات المؤهلة للالتحاق ببرنامج " أساسيات العمل المصرفي" ضمن المنحة المقدمة من المعهد المصرفي المصري والممولة من البنك المركزي المصري للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩  بالتعاون مع وحدة التنمية البشرية وريادة الأعمال وذلك وفقا للشروط التالية: 

التقديم بحد اقصي ١٥ مارس ٢٠٢٠ ولن يسمح بالتسجيل بعد هذا الموعد، يكون التسجيل من خلال الرابط التالي:

 http://tfefund.ebi.gov.eg, الي جانب دفع رسوم الاختبار والتي تبلغ ٣٠٠ جنيه يتم ايداعهم لحساب المعهد المصرفي المصري  وفقا للوارد في رابط التسجيل، وفي حالة عدم اجتياز المتدرب أية من هذه الاختبارات يتم تطبيق مواعيد وشروط ونسب الاستردادات المعمول بها من قبل المعهد المصرفي المصري ، كما تتضمن الشروط ان يكون المتقدم من خريجي دفعات ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩ الي جانب ان يكون المتقدم من طلبة الفرقة الرابعة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩ كلية التجارة جامعة عين شمس بشعبتيها (عربي/انجليزي)، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالمنحة وهي :
English test, ability test,  Hogan test
الي جانب المقابلة الشخصية 

 وأن يكون الطالب حاصلا علي تقدير جيد علي الاقل في الفرقة الثالثة ، ان يكون الخريج حاصلا علي تقدير عام جيد علي الأقل. 

الاوراق المطلوبة

صورة من شهادة التخرج ، بالنسبة لطلبة الفرقة الرابعة احضار اثبات قيد بتقدير جيد، صورة من بطاقة الرقم القومى ،  رسوم الالتحاق بالمنحة بعد اجتياز جميع الإختبارات ٣٥٠ جنيها للطالب، ٤٥٠ جنيها للخريج. 

ويتم الدفع لحساب وحدة التنمية البشرية وريادة الأعمال.


وأضاف الدكتور خالد قدرى ان البرنامج يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل. تطوير المهارات الفنية ومهارات الأعمال التجارية لإعداد الشباب للعمل في القطاع المصرفي، تكوين شخصية واعية قادرة على التفاعل والتعامل مع الآخرين وتعزيز مبيعات المشاركين، وتوفير الخدمات للزبائن اللازمة لنموهم الوظيفي، مدة البرنامج: 108 ساعات.

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