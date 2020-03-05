حارس مرمى الزمالك يكشف تفاصيل رحيله عن الأبيض

كشف عمر صلاح حارس مرمى سموحة، كواليس رحيله عن صفوف الزمالك، خلال الفترة الماضية.





وكان عمر صلاح انتقل من الزمالك إلى سموحة، في بداية الموسم الحالي.





وقال صلاح خلال تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" على قناة "أون تايم سبورتس 2": "أشعر بالحزن لرحيلي عن الزمالك لأنني تربيت داخل النادي، ولكن إن شاء الله أعود مرة أخرى".





وأضاف: "لعبت مباريات كثيرة تحت ضغط كبير، أمام الأهلي، ونهائي الكونفدرالية، وآخر مباريات في الدوري، وكنا مطالبين بتحقيق المكسب، ولم أحصل على فرصتي كاملة، وهذا الطبيعي في الزمالك".





وأكمل: "لم أُظلم في الزمالك لأنني تواجدت مع حراس مرمى كبار، مثل محمود جنش وأحمد الشناوي، والطبيعي أن يكونوا متواجدين، وعندما تأتي الفرصة كنت أعمل عليها".





وواصل: "جنش بمثابة أخي الأكبر، وعلاقتي بي مستمرة حتى الآن، وأخذ رأيه في كل شىء، ودائمًا أسمع له، تعلمت منه الكثير جدًا، وكنت محظوظا بالعمل مع حراس مرمى الزمالك، وتعلمت منهم الكثير وأشكرهم على ذلك".





وتابع: "محمد صبحي حارس الزمالك الثالث ممتاز جدًا وموهوب وأخذ أفضل حارس في إفريقيا مع المنتخب الأولمبي، وهذه وجهات نظر وكنت فوق السن، والزمالك كان في حاجة إلى حارس تحت السن، وهذه وجهة نظر نادي الزمالك وتحترم".



