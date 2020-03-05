AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حارس مرمى الزمالك يكشف تفاصيل رحيله عن الأبيض

الخميس 05/مارس/2020 - 09:21 م
حراس الزمالك
حراس الزمالك
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف عمر صلاح حارس مرمى سموحة، كواليس رحيله عن صفوف الزمالك، خلال الفترة الماضية.

وكان عمر صلاح انتقل من الزمالك إلى سموحة، في بداية الموسم الحالي.

وقال صلاح خلال تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" على قناة "أون تايم سبورتس 2": "أشعر بالحزن لرحيلي عن الزمالك لأنني تربيت داخل النادي، ولكن إن شاء الله أعود مرة أخرى".

وأضاف: "لعبت مباريات كثيرة تحت ضغط كبير، أمام الأهلي، ونهائي الكونفدرالية، وآخر مباريات في الدوري، وكنا مطالبين بتحقيق المكسب، ولم أحصل على فرصتي كاملة، وهذا الطبيعي في الزمالك".

وأكمل: "لم أُظلم في الزمالك لأنني تواجدت مع حراس مرمى كبار، مثل محمود جنش وأحمد الشناوي، والطبيعي أن يكونوا متواجدين، وعندما تأتي الفرصة كنت أعمل عليها".

وواصل: "جنش بمثابة أخي الأكبر، وعلاقتي بي مستمرة حتى الآن، وأخذ رأيه في كل شىء، ودائمًا أسمع له، تعلمت منه الكثير جدًا، وكنت محظوظا بالعمل مع حراس مرمى الزمالك، وتعلمت منهم الكثير وأشكرهم على ذلك".

وتابع: "محمد صبحي حارس الزمالك الثالث ممتاز جدًا وموهوب وأخذ أفضل حارس في إفريقيا مع المنتخب الأولمبي، وهذه وجهات نظر وكنت فوق السن، والزمالك كان في حاجة إلى حارس تحت السن، وهذه وجهة نظر نادي الزمالك وتحترم".

واستطرد: "وكيل لاعبين أبلغني أن سموحة أنهى المفاوضات مع الزمالك بشأني، وبعد ذلك تحدث معي فرج عامر رئيس الفريق السكندري، وأبلغني أنه يريد ضمي للفريق، ولم أتردد لحظة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

غسل الحرم المكي وغلق مشارب ماء زمزم .. إجراءات رادعة فى السعودية لمواجهة الكورونا

أخبار الفن.. زواج وائل كفوري.. وجنازة والد أحمد عزمي بحضور فنان واحد.. تأجيل مهرجان كان

بفستان كب.. بوسي في إطلالة أنيقة تستعيد ذكرياتها

مكشوفة الأكتاف..إطلالة صيفية لشيري عادل في آخر ظهور لها

ليفربول يصدر بيانا رسميا بخصوص تفشي مرض الكورونا في إنجلترا

صالح جمعة كان راجع من سهرة.. التفاصيل الكاملة لحادث 6 الصبح فى الجيزة والـ BMW كلمة السر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. بوسي في إطلالة أنيقة تستعيد ذكرياتها

صديقتي المقربة .. كنزي ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال .. صور

مكشوفة الأكتاف..إطلالة صيفية لشيري عادل في آخر ظهور لها