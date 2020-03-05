الكورة عندنا.. قصة أول برنامج رياضي نسائي في السعودية

تحت عنوان "الكورة عندنا"، خصصت قناة سعودية لأول مرة برنامجا رياضيا نسائيا لتحليل المباريات، الأمر الذي أثار فضول متابعي الكرة بالمملكة السعودية لمشاهدة البرنامج.





وأذاعت "قناة 24 سعودي العائلة" في أولي حلقاتها، لتحليل المباريات بعنوان "الكورة عندنا"، ليستضيف البرنامج المحللة الرياضية، نجود الزهراني، ولمى العنزي، لتحليل لقاء "الكلاسيكو"، بين الهلال والاتحاد.





وتقدم الإعلامية ناهد الأحمد البرنامج وتتناول خلاله تحليل مباريات الدوري السعودي بمشاركة عدد من المحللين النساء أيضا.





وقالت الأحمد في تصريحات صحفية سعودية، إن فكرة البرنامج كانت تراودها منذ فترة، وما دفعها للإقدام على هذه الخطوة إيمانها باهتمام النساء الكبير بالألعاب الرياضية المختلفة، وحبهن لكرة القدم.





يذكر أن الهلال نجح في التفوق على الاتحاد، في لقاء الدور الأول، بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل ثلاثية الزعيم، كارلوس إدواردو هدفين و سیباستیان جيوفينكو، بينما أحرز روماريو هدف العميد الوحيد.



