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رياضة

محمد عبدالسلام: لاعبو الزمالك مستعدون لمواجهة الترجي

الخميس 05/مارس/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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ملك موسي
شدد محمد عبد السلام مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على عدم خوف لاعبي الفريق من جماهير الترجي غدا.. مشيرا الى صعوبة المباراة لكن لاعبي الفريق جاهزون ومركزون تماما في اللقاء.


وأضاف عبدالسلام - في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي - أن هدف الزمالك التأهل واعدا جماهير الزمالك بالتأهل لنصف النهائي الإفريقي والفوز بالبطولة.


كما أشار مدافع الزمالك إلى أن كل مباراة لها ظروفها ولاعبو الزمالك استعدوا تماما لمواجهة الترجي.. موضحا أن الترجي لا يعتمد على لاعب معين حتى لو تم إيقاف لاعبين منه.

واختتم عبدالسلام حديثه قائلا إنه يتمنى تقديم مباراة طيبة غدا والتأهل للدور المقبل.


ويواجه الزمالك، الترجي في التاسعة مساء غدٍ على ملعب رادس في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد حسم مواجهة الذهاب في القاهرة 3-1.
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