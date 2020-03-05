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فن

في ذكرى ميلاد سامية جمال.. فنان رفض الزواج منها

الخميس 05/مارس/2020 - 10:01 م
سامية جمال
سامية جمال
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قسم الفن

يصادف اليوم 5 مارس ذكرى ميلاد فراشة السينما المصرية سامية جمال التي ظهرت في مطلع الأربعينيات وقدمت عدة أفلام مع عمالقة الفن مثل رشدي أباظة وفريد الأطرش.


هي زينب خليل إبراهيم محفوظ ولدت عام 1924 في محافظة بني سويف وبدأت مشوارها الفني مع فرقة "بديعة مصابني".


بدأت سامية جمال مشوارها الفني مع فريد الأطرش، وقدم الثنائي أعمالا ناجحة ووقعت سامية جمال في حب فريد الأطرش منذ لقائهما للمرة الأولى وانتشرت شائعات من الصحف حول قصة حبهما، ولكن وضع فريد الأطرش حدا لهذه الشائعات ورفض الزواج منها وتوفى دون زواج.


يذكر أن سامية جمال توفيت 1 ديسمبر عام 1994 بمستشفى مصر الدولي بعد دخولها في غيبوبة.

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