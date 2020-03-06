العثور على ألبوم صور للحرب العالمية الثانية صنع من جلد ضحايا المعسكر النازي

عثر على ألبوم صور للحرب العالمية الثانية مصنوع من جلد ضحايا معسكر الموت النازي بسوق التحف bric-a-brac في بولندا.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، تم تسليم ألبوم الحرب العالمية الثانية للموظفين في متحف أوشفيتز التذكاري بعد أن لاحظ المشتري أن الغلاف كان "موشوما وجلده مختلط بشعر بشري ورائحته سيئة".

وبعد تسليم الألبوم إلى المتحف قام خبراء المتحف بتحليل غلاف الألبوم ليكتشفوا إنه من المحتمل أن غلاف ألبوم الصور قد يكون صنع من جلد نزيل قتل في معسكر الاعتقال النازي في بوشنفالد في ألمانيا.

وأضافوا أن هذا الأمر بلا شك دليل على جريمة مروعة ضد الإنسانية.