وصول مصطفى شعبان الأقصر للمشاركة بمهرجان السينما الأفريقية.. صور

وصل الى مطار الاقصر الدولى، الفنان مصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل للمشاركة فى فعاليات افتتاح مهرجان الاقصر للسينما الافريقية بدورته التاسعة والذى سوف ينطلق من ساحة معبد الاقصر.





وكان فى استقبال الفنانين وفد من منظمي المهرجان على رأسهم السينارسيت سيد فؤاد رئيس المهرجان.



