وصول مصطفى شعبان الأقصر للمشاركة بمهرجان السينما الأفريقية.. صور

وصل الى مطار الاقصر الدولى، الفنان مصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل للمشاركة فى فعاليات افتتاح مهرجان الاقصر للسينما الافريقية بدورته التاسعة والذى سوف ينطلق من ساحة معبد الاقصر.
وكان فى استقبال الفنانين وفد من منظمي المهرجان على رأسهم السينارسيت سيد فؤاد رئيس المهرجان.
ومن المقر ان ينطلق مساء غدا الجمعة المهرجان بحضور الفنانة الهام شاهين ومصطفي شعبان ولبلبة وزينة ومحمود حميدة وعمرو عبدالجليل وحنان مطاوع ورانيا يوسف وباسم سمرة وسمير صبري ورانيا فريد شوقي وسامح الصريطي وأحمد فلوكس ورانيا شاهين وعمرو القاضي وسيد رجب وسلوي محمد علي وأحمد كمال وطارق عبد العزيز.