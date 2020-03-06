خبراء الطب: تقبيل القطط والكلاب يصبهم بفيروس كورونا

حذر علماء والأطباء أصحاب الحيوانات الأليفة من التوقف عن تقبيل القطط والكلاب بعد أن أثبت العلماء في هونج كونج أن الحيوانات يمكنها أن تصاب بفيروس كورونا من البشر.

وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، قال علماء بريطانيون إنه من المرجح أن فيروس يمكن ان ينقل عبر فراء الحيوانات الاليفة وليس عبر مجرى الدم

حيث يمكن تحليل عينة من فراء الحيوانات ويثب ايجابيتها للفيروس التاجي.

وأشارت الإدارة الحكومية إلى أن الكلاب تعاني من مستوى منخفض من الإصابة ، حيث يمكن ان ينقل الفيروس عبر الإنسان إلى الحيوان .

يحث المسئولون الآن المالكين على غسل أيديهم قبل وبعد لمس حيواناتهم الأليفة والامتناع عن تقبيلهم.

وقالوا أيضًا إن الأشخاص المرضى يجب ألا يتفاعلوا مع حيواناتهم.