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هاني رسلان: التواجد القطري والتركي في إثيوبيا هدفه التحريض على مصر

الخميس 05/مارس/2020 - 09:58 م
هاني رسلان
هاني رسلان
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هاني حسين
قال هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن التواجد القطري والتركي في اثيوبيا  هدفه  الأساسي هو التحريض على مصر.

وأضاف هاني رسلان في حواره مع الإعلامي حمدي رزق  في برنامج " نظرة "  المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تركيا وقطر تسعيان إلى دفع السياسات الإثيوبية ضد مصر والعمل على محاصرة وخنق مصر.

وتابع هاني رسلان:"  قطر وتركيا والإخوان هدفهم التضييق على مصر ومنع تقدمها وتطورها".

وأكمل هاني رسلان:"  تركيا توجهت إلى أثيوبيا ووقعت اتفاقا أمنيا بموجبه تقوم تركيا بـ تسليح دفاعات على سد النهضة ونقل تجربة تركيا في السيطرة على نهر الفرات للسيطرة على نهر النيل".

وأضاف هاني رسلان، أن إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية للتوقيع على اتفاقيات ومفاوضات سد النهضة.

وتابع هاني رسلان: "حجة اضطراب الوضع الداخلي في اثيوبيا من صنيعة إثيوبيا، ويعتبرون نهر النيل ملكية خاصة ويضعون خطة بعيدة المدى للتحول إلى قضية تسعير المياه وبيعها".
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