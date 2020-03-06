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محافظات

يضم نيزك من المريخ وديناصور.. المتحف الجيولوجي بمصر القديمة سفينة في بحر الحفريات| شاهد

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:45 ص
المتحف الجيولوجي
المتحف الجيولوجي بمصر القديمة
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عبد العزيز جمال
المتحف الجيولوجي المصري هو من نوعه في الشرق الأوسط والعالم العربي وإفريقيا، ظلت محتوياته صامدة على مدار 119 عاما، وضم مجموعة من الأحجار الكريمة ومجموعة من الكهرمان والأصداف المشغولة والخاصة بالأسرة الملكية السابقة ومجموعات مهداة من الياقوت والسافير الطبيعي والصناعي.

الخديوي إسماعيل
هنا في مصر القديمة يقع المتحف الذي أنشئ  عام 1901 عقب إنشاء الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية المصرية عام 1896 والتي أمر بإنشائها الخديوي إسماعيل.

كان عالم الحفريات البريطاني أول أمين للمتحف عام 1904، وكان الدكتور حسن صادق هو أول أمين مصري للمتحف ، و احتفل المتحف باليوبيل الماسي عام 1979 حيث صدر طابع بريد تذكارى بهذه المناسبة.

 الطراز اليوناني
تحفة معمارية على الطراز اليوناني-الروماني بداخلها حفريات وصخور وكل ما يخص علم الجيولوجيا وطبقات الأرض ، بني داخل حديقة وزارة الأشغال وافتتح للجمهور في الأول من ديسمبر عام 1904 .

كان أول ما استقر في المتحف بعد انشائه حفريات لحيوانات فقارية وثديية جمعت من محافظة الفيوم عام 1898.

الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية هي المسؤولة عن المتحف والتي كان الغرض من إنشائها دراسة كل أنواع الصخور والتربة بالأراضي المصرية والرواسب المعدنية وغيرها مما له قيمة اقتصادية بالأراضي المصرية.

مترو الانفاق
ظل المتحف قائما حتى عام 1982 ، إلى أن تم هدم المبنى الأصلي لإنشاء مترو الانفاق نقلت مقتنيات المتحف إلى موقعه الحالي بمنطقة أثر النبي على كورنيش النيل.

إذا قررت أخذ جولة في المتحف فعند دخولك ستجد صالات العرض بالمتحف تعرض مقتنياتها بطرق علمية حديثة ويشرف عليها مجموعة من الجيولوجيين.

الكهرمان
يضم المتحف صالة عرض المعادن والصخور ويعرض فيها مجموعة كبيرة من المعادن والخامات المعدنية بمصر مرتبة ومصنفة وفقا لأحدث التقسيمات، ومن المعروضات بالصالة مجموعة من الأحجار الكريمة ومجموعة من الكهرمان والأصداف المشغولة والخاصة بالأسرة الملكية السابقة ومجموعات مهداة من الياقوت والسافير الطبيعي والصناعي.

هيكل حوت
وستندهش حينما تقع عيناك على هيكل عظمي كامل لحوت من نفس النوع الذي تم اكتشافه سنة 1901 بواسطة العالم الإنجليزي بيدنل بين العديد من الحفريات الفقارية علاوة على  اكتشاف العالم جورج شفينفورث عام 1879 عن أول عظام متحجرة في بحيرة قارون بالفيوم ، كما يضم هيكل عظمي لديناصور عمره ملايين السنين.

نيزك  المريخ
كما يضم المتحف نيزكا مصدره كوكب المريخ وهو نيزك سقط على قرية نخلة في محافظة البحيرة عام 1908، ويعد واحدا من 33 نيزكا فقط على مستوى العالم مصدرهم المريخ.

صخرة من القمر
ويضم  المتحف  قطعة نادرة، والقليلة على مستوى العالم، وهي قطعة صخر من القمر، التي جرى استقطاعها من وادي بالقمر، يطلق عليه "تاروس ليترو"، خلال رحلة الفضاء الأمريكية أبوللو 17 في ديسمبر 1972.

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يضم نيزك من المريخ وديناصور.. المتحف الجيولوجي بمصر القديمة سفينة في بحر الحفريات| شاهد
يضم نيزك من المريخ وديناصور.. المتحف الجيولوجي بمصر القديمة سفينة في بحر الحفريات| شاهد
يضم نيزك من المريخ وديناصور.. المتحف الجيولوجي بمصر القديمة سفينة في بحر الحفريات| شاهد
يضم نيزك من المريخ وديناصور.. المتحف الجيولوجي بمصر القديمة سفينة في بحر الحفريات| شاهد
يضم نيزك من المريخ وديناصور.. المتحف الجيولوجي بمصر القديمة سفينة في بحر الحفريات| شاهد
يضم نيزك من المريخ وديناصور.. المتحف الجيولوجي بمصر القديمة سفينة في بحر الحفريات| شاهد
يضم نيزك من المريخ وديناصور.. المتحف الجيولوجي بمصر القديمة سفينة في بحر الحفريات| شاهد
يضم نيزك من المريخ وديناصور.. المتحف الجيولوجي بمصر القديمة سفينة في بحر الحفريات| شاهد
يضم نيزك من المريخ وديناصور.. المتحف الجيولوجي بمصر القديمة سفينة في بحر الحفريات| شاهد
يضم نيزك من المريخ وديناصور.. المتحف الجيولوجي بمصر القديمة سفينة في بحر الحفريات| شاهد
يضم نيزك من المريخ وديناصور.. المتحف الجيولوجي بمصر القديمة سفينة في بحر الحفريات| شاهد
يضم نيزك من المريخ وديناصور.. المتحف الجيولوجي بمصر القديمة سفينة في بحر الحفريات| شاهد
يضم نيزك من المريخ وديناصور.. المتحف الجيولوجي بمصر القديمة سفينة في بحر الحفريات| شاهد
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