ختام مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية في ثقافة أسوان

اختتمت فعاليات مهرجان طيبة الدولى السادس للفنون التلقائية ومسرح الطفل، بقصر ثقافة أسون بفرع ثقافة أسوان التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، وقدم العرض الجزائرى "مغارة العجب العجيب" تمثيل ليندا غنام، رياض الجناليد، أسماء رحال، ديكور نبيل شكير، تصميم ملابس نسيبه دهلى، إضاءة على عوجى، مساعد مخرج عبد الغنى بناخورو، إخراج محمود قاممى.





تدرو فكرة العرض حول صراع الخير والشر ، وعدم الحكم بالمظاهر وترسيخ هذه الثقافة فى ذهن الأطفال حتى لا يحكم على بعضهم من المظهر، والتساوى بين الأطفال حتى يكون هناك نشء متحابب وليس بينهم كراهية.





بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، مدير عام الثقافة بأسوان و الدكتورة هنا مكرم رئيسة المهرجان حفل ختام مهرجان طيبة الدولى السادس للفنون التلقائية ومسرح الطفل، وبحضور رؤساء الوفود والفنانين المشاركين من الدول العربية.





تضمن الحفل معرض نتاج ورش المهرجان، بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهورى، أعقبه كلمة اللواء حازم عزت نيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أشاد فيها بدور هذا المهرجان الدولى الكبير فى إثراء المنتج الفنى والثقافى والتراثى داخل محافظتنا العريقة ، مؤكدًا الترحيب الدائم لأسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لإستضافة فعاليات المهرجان على صفحة نهرها الخالد ووسط معابدها ومعالمها السياحية ومواقعها الثقافية المتنوعة ، وأضاف حرص المحافظة المتواصل لتقديم كافة أوجه الدعم لإظهار المهرجان فى أبهى صوره وليحقق المزيد من التقدم والنجاحات فى دوراته القادمة، كما قدم الشكر لإدارة المهرجان وللكوكبة اللامعة من الفنانين العرب للفنون التشكيلية والتلقائية والتراثية والمسرحية والموسيقية لحرصهم على المشاركة فى المهرجان وليكونوا سفراء لنا فى تسويق المقومات السياحية لأسوان والتى تفتح ذراعيها دائمًا لإستقبال ضيوفها بدفء مشاعر أهلها وشمسها الأصيل.





أوضحت رئيس المهرجان فى كلمتها أن المهرجان حرص على إستثمار الإنسان والمكان من خلال إستغلال المهارات الفنية ورعاية المواهب والإبداعات التى يتمتع بها الأطفال المشاركين والتى أثمرت عن إنتاج الكثير من الأعمال الفنية واللوحات والرسومات المبتكرة، بجانب إطلاق العديد من المبادرات التى فرضتها سحر الطبيعة وعبقرية المكان والتى كان أهمها مبادرة (aswan nature ) لدعم وتنشيط السياحة البيئية بمحافظة أسوان ، كما قدمت كل الشكر والتقدير لمحافظة أسوان ولوزارات الثقافة والسياحة والتربية والتعليم ، بالإضافة إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وهيئة تنشيط السياحة وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة ودعمهم الفعال لإنجاح الدورة السادسة للمهرجان وأنشطتها وفعالياتها المختلفة.





تلا ذلك فقرات غنائية للفنان اللبنانى شوقى عواضة وفرقته حيث قدم أغنيتين "نبع المى، بنيه محلاها وريدا"، كما قدمت فرقة رواد التحدى لذوى الاعاقة لقصر ثقافة الانفوشى فقرات "الراقصة شرقى والطبال، باندا"، كما قدمت فرقة "متحدى الاعاقة" لقصر ثقافة الشطبى بالإسكندرية فقرات "حب الوطن عبادة، سحر الشرق".



