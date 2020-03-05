وزيرة الثقافة تجدد الثقة فى عادل عبده رئيسا للفنون الشعبية للعام الثالث

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، قرارا بتجديد الثقة للمخرج عادل عبده، رئيسا للإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية للعام الثالث.





ووجه المخرج عادل عبده، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وللمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، لثقتهم وتقديرهم ودعمهم الكامل لاستكمال خطة التطوير، ومواصلة النجاحات التى حققها البيت خلال السنوات الماضية.



