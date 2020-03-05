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ثقافة

وزيرة الثقافة تجدد الثقة فى عادل عبده رئيسا للفنون الشعبية للعام الثالث

الخميس 05/مارس/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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طارق موسى
أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، قرارا بتجديد الثقة للمخرج عادل عبده، رئيسا للإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية للعام الثالث.

ووجه المخرج عادل عبده، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وللمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، لثقتهم وتقديرهم ودعمهم الكامل لاستكمال خطة التطوير، ومواصلة النجاحات التى حققها البيت خلال السنوات الماضية.

وأضاف عبده، أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الفعاليات والأنشطة للفرق الفنية بالبيت، يأتى فى مقدمتها الاستعداد لليوبيل الذهبي للسيرك القومي المصري، وعروض مسرحية جديدة تحيى ذكرى رموز الفن فى مصر وتعرف الجيل الجديد بتاريخ مصر الثقافى والفنى مثل الإعداد لعرض "سيد درويش" وعرض "القاهرة في ألف عام"، بالإضافة إلى المزيد من حفلات الفرق الفنية بالبيت، ومشاركتهم فى العديد من الفعاليات الدولية داخل مصر وخارجها.
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