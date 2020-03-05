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برلمان

إعلام النواب تناقش ما تردد حول نقل مسرج البالون من العجوزة

الخميس 05/مارس/2020 - 10:50 م
مسرح البالون
مسرح البالون
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ماجدة بدوى
تناقش لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى اجتماعها الأحد القادم عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب وتبدأها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن ما تردد مؤخرًا عن نقل مسرح البالون والسيرك القومي من العجوزة إلى إمبابة بمحافظة الجيزة.

وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن تعنت رئيس إقليم شرق الدلتا التابع  للهيئة العامة لقصور الثقافة ووقف تنفيذ إجراءات إنشاء مكتبات ثقافية داخل مراكز الشباب وعلى الأخص بمركز شباب الحجايزة بمحافظة الدقهلية.

وتنظر اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن تعنت  رئيس إقليم شرق الدلتا التابع  للهيئة العامة لقصور الثقافة ووقف تنفيذ إجراءات إنشاء مكتبات ثقافية داخل مراكز الشباب وعلى الأخص بمركز شباب الحجايزة بمحافظة الدقهلية.
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