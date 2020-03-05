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رياضة

أخبار الزمالك.. كارتيرون يتحدث عن استعدادات الزمالك لمباراة الترجي.. وخسارة جديدة للأبيض

الخميس 05/مارس/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف عمر صلاح حارس مرمى سموحة، كواليس رحيله عن صفوف الزمالك، خلال الفترة الماضية.

حسم الاتحاد السكندري المواجهة الاولى من دوري السوبر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 92-70، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الدكتور كمال شلبي بالإسكندرية.

يعاني فريق الترجي التونسي من أزمة كبيرة، قبل مواجهة الزمالك، غدا، الجمعة، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بسبب العقوبات القاسية التي وقعها الكاف على جهازه الفني ولاعبيه، بسبب أحداث مباراة الذهاب.

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك أن النادي، جاء الى تونس لمواجهة الترجي غدا بنفس الحماس الذي خاض به لقاء الذهاب بجانب احترام الخصم.. حيث يسعى الجميع لنتيجة جيدة الهدف منها التأهل للدور المقبل.

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