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ملكة جمال الأطفال في روسيا: أنا من الشرابية.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 10:21 م
ملكة جمال أطفال روسيا
ملكة جمال أطفال روسيا
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حمزة شعيب
حلت الطفلة تيا حمدي ملكة جمال الأطفال فى روسيا والبالغة من العمر 5 سنوات ضيفة علي الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" في حلقة اليوم الخميس.


وأدت الطفلة تيا خلال مشاركتها في الحلقة أغنية الأطفال الشهيرة للفنان الراحل محمد فوزي ماما زمانها جاية، قائلة "أنا من الشرابية" حيث ينتمي والدها لحي الشرابية بالقاهرة، فضلا عن كون والدتها روسية الأصل.

وكشف والد الطفلة تيا الذي يعمل في مجال السياحة عن مشاركة طفلته لأول مرة في إعلان لأحد المنتجات الروسية عندما كانت في عمر ال8 أشهر.

ويذاع برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
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