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وزير القوى العاملة: ملتقيات توظيف الشباب وفرت أكثر من 250 ألف فرصة عمل

الخميس 05/مارس/2020 - 10:21 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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عبد الخالق صلاح
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة  إن الوزارة  أقامت حوالي 30 ملتقى توظيف للشباب وفرت أكثر من 250 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن  الدولة تهتم بذوي القدرات الخاصة والوزارة تحرص على تدريبهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وأوضح سعفان – في لقاء خاص لبرنامج " مساء دي ام سي " الذي  يقدمه  الإعلامي رامي رضوان - أن الوزارة أطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل " لدعم ذوي القدرات الخاصة، لافتا إلى أن الوزارة لديها  منصة لسوق العمل تهدف لمعرفة الوظائف التى نحتاجها فى المستقبل ونخطط لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية خاصة فى الدول الأوروبية والأفريقية.

وأكد أن العامل المصري يتمتع بالكفاءة وإذا توافرت له القدرة والإمكانات سيصبح الأفضل عالميا وأن الطلب على العمالة المصرية ما يزال كبيرا فى عدد من الدول  موضحا أن مكاتب التمثيل العمالي فى الخارج وفرت ما يقرب من 134 ألف فرصة عمل للمصريين خلال عام 2019.
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