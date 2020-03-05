وزير القوى العاملة: ملتقيات توظيف الشباب وفرت أكثر من 250 ألف فرصة عمل

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن الوزارة أقامت حوالي 30 ملتقى توظيف للشباب وفرت أكثر من 250 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن الدولة تهتم بذوي القدرات الخاصة والوزارة تحرص على تدريبهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.





وأوضح سعفان – في لقاء خاص لبرنامج " مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان - أن الوزارة أطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل " لدعم ذوي القدرات الخاصة، لافتا إلى أن الوزارة لديها منصة لسوق العمل تهدف لمعرفة الوظائف التى نحتاجها فى المستقبل ونخطط لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية خاصة فى الدول الأوروبية والأفريقية.



