طائرات خاصة ومعدات بآلاف الجنيهات.. هكذا استعد الأغنياء لـ فيروس كورونا

"في الطريق إلى باريس"، هكذا كتبت المغنية والممثلة الأمريكية جوينيث بالترو، منشورًا على انستجرام الأسبوع الماضي، وهي على متن طائرة متجهة إلى باريس، وكانت مرتدية قناع وجه أسود، مؤكدة أنها ارتدته قبل ذلك في فيلم "Contagion" الذي وصفه كثيرون بأنه تنبأ بشكل واضح بفيروس كورونا القاتل الذي اجتاح العالم مؤخرا.





ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، لم تكتفِ بالترو بارتداء أي كمامة أو قناع على وجهها أمثال كيت هدسون وبيلا حديد، اللتين نشرتا مؤخرًا صورًا سيلفي لهما وهما ترتديان كمامات رخيصة يمكن التخلص منها في أي وقت، لكن الأولى استخدمت كمامة سوداء قابلة للغسل، وطرحتها شركة "إيرينيم" السويدية، وتتميز بخمس طبقات مانعة للغبار، وصديقة للبيئة.





وذكرت الصحيفة في تقريرها، كيف يستعد الأغنياء لمواجهة فيروس كورونا بشكل مختلف، موضحة أن هذه الكمامة التي استخدمتها بالترو يتراوح سعرها من 69 دولارا إلى 99 دولارا، والتي تم الطلب عليها بشكل كبير من صفحة ستايلست بانستجرام، حتى شهر أبريل.





وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الأغنياء لا يدخرون أي أموال عندما يتعلق الأمر صحتهم، وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنهم أصبحوا يعيدون توجيه خطط سفرهم إلى جزر منعزلة أكثر.





كما يتعاملون مع أطباء الكونسيرج، وغيرهم من أطباء المعاملة الخاصة والفاخرة، فضلًا عن استخدام مطهرات يدوية صنعتها الشركة الأوروبية المشهورة "بيردو" من أوراق الأزهار والكمثرى، مقابل 35 دولارًا.





ولفتت إلى أن الأغنياء استعدوا أيضا لمواجهة كورونا، من خلال شراء أكياس موفر الكبيرة والتي تبلغ سعرها 150 دولارًا للواحدة، والتي تحتوي على مجموعة من الإسعافات الأولية، وحقيبة أحزمة بيولوجية، ومناديل مبللة، ومعقم للأيدي، وبطاريات، ومصباح يدوي، وغيرها من المعدات.



