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أخبار العالم

إعلان الطوارئ في الأراضي الفلسطينية بسبب كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية، أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي كيلة رسميا تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم، اليوم الخميس، لافتة إلى أن جميع الحالات تحت الرهن الصحي.

وقالت كيلة في مؤتمر صحفي عقد بمقر محافظة بيت لحم: إن الطواقم الطبية بحثت عن أسماء جميع من تعاملوا مع المصابين وستضع خطة شاملة للتعامل مع الوضع في مدينة بيت لحم.

وأضافت أنه تم إرسال عينات لـ 20 شخصا مشتبه بإصابتهم إلى مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي وتأكد إصابة 7 أشخاص منهم.
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