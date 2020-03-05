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برلمان

المصريين الأحرار يبحث التعاون مع تعمير الصحاري لرصف الطرق بمطروح

الخميس 05/مارس/2020 - 10:53 م
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار يبحث التعاو لرصف الطرق بمطروح
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حسن رضوان
التقي سلطان الشيخ الزعيري أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح، مع اللواء محمد جرانة رئيس جهاز تعمير الصحاري بمطروح بحث خلالها تعاون الحزب والجهاز لتلبية عدد من طلبات أهالي المحافظة بتطوير الطرق.

حيث استعرض الزعيري عددا من الطلبات المقدمة للحزب من أهالي المحافظة لرصف طرق بعض القرى ذات الكثافة السكانية العالية بمدن مطروح بالإضافة إلي تهالك شبكة الطرق الداخلية بمدينة الحمام ومعاناة أهالي المدينة من إعاقة حركة السير بالشوارع.

فيما رحب رئيس جهاز تعمير الصحاري بالتعاون مع الحزب وتلبية الطلبات المقدمة حسب الإمكانيات المتوفرة  للمساهمة في حل مشاكل بعض الطرق بمطروح مشيدا بدور الحزب في الخدمة المجتمعية بالمحافظة.
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